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У полиции Манчестера возникли вопросы к Маркусу Рашфорду: что натворил футболист

11 февраля 2023 12:14
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
У Маркуса Рашфорда из Манчестер Юнайтед возникли проблемы с полицией
Нападающий "красных дьяволов" нарушил правила в центре города
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Англии Маркус Рашфорд был признан виновным в правонарушении, которое он совершил еще в прошлом году. Футболист "Манчестер Юнайтед" был остановлен полицией за превышение скорости. 

Молодому футболисту придется заплатить штраф, сообщает Mirror

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25-летний Маркус Рашфорд превысил скорость в центре Манчестера в мае прошлого года. Он был оштрафован магистратским судом Манчестера спустя менее года после того инцидента. 

Рашфорд превысил скорость на 20 миль в час в центре города, что является серьезным нарушением. Футболист сразу же признал свою вину. Это привело к тому, что его оштрафовали на 574 фунтов стерлингов. К тому же, в правах Маркуса появились штрафные баллы. Чем больше из будет, тем сильнее вероятность того, что однажды у игрока отберут права. 

Как отреагировал клуб?

Признание вины футболистом уменьшило риск применений санкций к нему со стороны "Манчестер Юнайтед". Однако есть еще одна причина, по которой главный тренер команды Эрик Тен Хаг не будет наказывать форварда. 

Маркус Рашфорд проводит сильный сезон и является одним из лучших футболистов команды. На его счету уже двадцать голов. Из них 11 были забиты в 22 поединка Премьер-лиги сезона 2022/2023. Именно Рашфорд вместе с Санчо помогли "Манчестер Юнайтед" уйти от поражения в матче против "Лидса" несколько дней назад. Более того, Рашфорду удалось повторить достижение Уэйна Руни, которое ни один футболист "красных дьяволов" не может превзойти уже десять лет. Маркус забивал за "Юнайтед" в шести матчах подряд. 

Напомним, Михаил Мудрик проведет третий матч за "Челси". Его команда сыграет с "Вест Хэмом" в рамках 23-го тура АПЛ. 

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти в конце сезона возглавит сборную Бразилии. Он должен вывести команду на ЧМ-2026. 

А футболисты сборной Украины узнают имя нового наставника уже в этом месяце. Им станет либо Сергей Ребров, либо Руслан Ротань.

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