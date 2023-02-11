У Маркуса Рашфорда из Манчестер Юнайтед возникли проблемы с полицией

Нападающий "красных дьяволов" нарушил правила в центре города

Форвард сборной Англии Маркус Рашфорд был признан виновным в правонарушении, которое он совершил еще в прошлом году. Футболист "Манчестер Юнайтед" был остановлен полицией за превышение скорости.

Молодому футболисту придется заплатить штраф, сообщает Mirror.

25-летний Маркус Рашфорд превысил скорость в центре Манчестера в мае прошлого года. Он был оштрафован магистратским судом Манчестера спустя менее года после того инцидента.

Without the fans cheering us over the line today, this victory isn't possible. We appreciate every single one of you! 👉🏾🙎🏾‍♂️ pic.twitter.com/Alb3AJQPBm — Marcus Rashford (@MarcusRashford) February 4, 2023

Рашфорд превысил скорость на 20 миль в час в центре города, что является серьезным нарушением. Футболист сразу же признал свою вину. Это привело к тому, что его оштрафовали на 574 фунтов стерлингов. К тому же, в правах Маркуса появились штрафные баллы. Чем больше из будет, тем сильнее вероятность того, что однажды у игрока отберут права.

Как отреагировал клуб?

Признание вины футболистом уменьшило риск применений санкций к нему со стороны "Манчестер Юнайтед". Однако есть еще одна причина, по которой главный тренер команды Эрик Тен Хаг не будет наказывать форварда.

Wayne Rooney 🤝 Marcus Rashford @MarcusRashford is the first @ManUtd player to score in six consecutive appearances at Old Trafford in the #PL since @WayneRooney in April 2012#MUNLEE pic.twitter.com/mvS955dW5z — Premier League (@premierleague) February 8, 2023

Маркус Рашфорд проводит сильный сезон и является одним из лучших футболистов команды. На его счету уже двадцать голов. Из них 11 были забиты в 22 поединка Премьер-лиги сезона 2022/2023. Именно Рашфорд вместе с Санчо помогли "Манчестер Юнайтед" уйти от поражения в матче против "Лидса" несколько дней назад. Более того, Рашфорду удалось повторить достижение Уэйна Руни, которое ни один футболист "красных дьяволов" не может превзойти уже десять лет. Маркус забивал за "Юнайтед" в шести матчах подряд.

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