Ерік Тен Хаг розповів, чи буде Мейсон Грінвуд грати у Манчестер Юнайтед

Майбутнє молодого футболіста, як і раніше, залишається туманним

Англійський "Манчестер Юнайтед" проводить внутрішнє розслідування щодо Мейсона Грінвуда. До завершення цього процесу вболівальники не побачать на полі молодого півзахисника.

Правоохоронці зняли підозри з футболіста, але клуб хоче перестрахуватися, повідомляє FourFourTwo.

У "Манчестер Юнайтед" не уточнили, яке саме розслідування проводиться у клубі. Не стали коментувати й можливих результатів цього процесу. Невідомо також, скільки часу воно займе.

Мейсона Грінвуда було відсторонено від ігор у клубі з того часу, як у січні 2023 року його вперше заарештували за підозрою в зґвалтуванні та нападі на жінку.

Що кажуть у клубі?

У заяві, опублікованій у четвер увечері, сказано: "Манчестер Юнайтед" зазначає рішення Королівської прокуратури про зняття всіх звинувачень із Мейсона Грінвуда. Тепер клуб проведе власне розслідування, перш ніж визначити наступні кроки. Ми не робитимемо жодних подальших коментарів, поки цей процес не буде завершено".

Мейсон Грінвуд вперше після свого арешту, який відбувся рік тому, наважився на публічний виступ. Він зізнався, що щасливий бути на волі та без звинувачень у злочинах. 21-річний футболіст подякував усім, хто його підтримував. Він теж не сказав жодного слова про своє майбутнє на "Олд Траффорд".

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг провів передматчеву пресконференцію перед суботнім матчем проти "Крістал Пелас". Зрозуміло, не обійшлося без питань про Мейсона Грінвуда.

"Я не хочу це коментувати. Не можу нічого сказати про перебіг розслідування "Юнайтед". Я посилаюся на заяву клубу, а додати мені нічого", — розповів Ерік Тен Хаг.

Наразі Мейсон Грінвуд навіть не тренується на базі "Манчестер Юнайтед". Очевидно, вболівальники нескоро побачать його на полі в червоній футболці.

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