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Со скандального футболиста сняты все обвинения: вернется ли он в клуб

2 февраля 2023 17:17
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Мейсон Гринвуд перестал быть обвиняемым по делу о нескольких преступлениях
"Красные дьяволы" получат неожиданное усиление состава
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Мейсон Гринвуд остался чист перед законом. С него сняли многочисленные обвинения. 

Молодому игроку больше не угрожает уголовное производство, сообщает Manchester Evening News.

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21-летний Мейсон Гринвуд может вернуться к активной игровой карьере. Полиция Манчестера сняла с него все обвинения. Против него было открыто уголовное производство по делу о возможном изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством в отношении своей бывшей девушки.

Мейсон Гринвуд

В четверг, второго февраля, состоялось очередное заседание суда по этому резонансному делу. После этого со специальным заявлением выступила руководитель отдела общественной защиты Микаэла Керр сказала. Она и сообщила хорошие для Мейсона Гринвуда новости.

Будущее Мейсона Гринвуда

Футболист "Манчестер Юнайтед" был задержан год назад. Его отстранили от команды, а спонсоры разорвали все действующие контракты. Прокуроры обвинили игрока в трех преступлениях в октябре, а судебное заседание прошло в ноябре. 

Несмотря на снятие обвинений, Гринвуду будет сложно полностью восстановить свой статус в спорте и обществе. Даже к тем обвиняемым, к которым нет вопросов у правосудия, обычно относятся не так, как к невиновным людям. Но шанс вернуться в футбол у полузащитника все же есть. 

Напомним, в финальном матче Кубка английской лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" будут предусмотрены безопасные стоячие места.

А капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями о пути своей команды к титулу чемпионов мира по футболу. Месси рассказал, какой из поединков был самым тяжелым на турнире. 

Приоритетной целью мадридского "Реала" на летнем трансферном рынке станет полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. Игрок также нужен "Ливерпулю". 

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