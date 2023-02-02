"Самую тяжелую игру уже сыграли": Лионель Месси рассказал, что чувствовал перед финалом Кубка Мира-2022
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями о пути своей команды к титулу чемпионов мира по футболу. "Альбиселесте" выиграли этот трофей впервые за последние 36 лет.
Месси рассказал, какой из поединков был самым тяжелым на турнире в интервью Urbanaplayfm.
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35-летний Лионель Месси подтвердил статус лидера сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Он стал лучшим бомбардиром команды и вел ее за собой в каждом матче. Месси признался, что во время Мундиаля был момент, когда ему было тяжело настроиться на матч в психологическом плане.
Самый сложный матч на ЧМ-2022
Речь идет об игре с Мексикой во втором туре группового этапа ЧМ-2022. Незадолго до этого Аргентина неожиданно проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2 и потеряла право на ошибку. Однако подопечные Лионеля Скалони сумели обыграть Мексику со счетом 2:0 благодаря голу и результативной передаче своего капитана.
А вот перед финалом турнира Месси и его партнеры по команде уже почти не ощущали психологического давления. Они были довольны проделанной работой и с нетерпением ждали решающий матч. Лидер сборной Аргентины рассказал, как прошла ночь перед финалом Кубка Мира в Катаре.
"Мы хорошо поспали перед финалом"
"Мы немного поговорили перед сном, особо не касаясь игры или чего-то особенного. Мы сделали то, что делали каждый день перед матчами.
Я был очень спокоен, прекрасно спал. На протяжении почти всего чемпионата мира я был очень расслаблен. Чувствовал, что у нас все хорошо, что я в порядке. Был уверен: мы делаем все, чтобы наша мечта стала реальностью. И эта уверенность помогла нам в финале", — объяснил Лионель Месси.
Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик мог перейти в один из клубов испанской Примеры. Интерес к игроку сохраняется у многих команды из ведущих европейских чемпионатов.