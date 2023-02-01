Артема Довбика не отпустили в клуб из чемпионата Испании

Бомбардир доиграет в УПЛ до конца сезона 2022/2023

Форвард сборной Украины Артем Довбик мог перейти в один из клубов испанской Примеры. Интерес к игроку сохраняется у многих команды из ведущих европейских чемпионатов.

За молодого футболиста предлагали 20 млн евро, сообщает Telegram-канал "ВЗБІРНА".

25-летний Артем Довбик мог продолжить карьеру в испанской Примере. Один из местных клубов предложил руководству "Днепра-1" сумму, которую ранее украинский клуб установил на своего футболиста.

Трансфер Довбика

Однако "Днепр-1" отклонил предложение размером в 20 млн евро. Клуб решил сохранить своего ведущего бомбардира до лета этого года. Между клубом и футболистом существует договоренность, что в июне его отпустят в ту команду, в которой он захочет продолжить карьеру.

Сейчас и у самого Довбика, и у "Днепра-1" выиграть чемпионский титул в украинской Премьер-лиге. Они не хотят упускать эту возможность. В клубе понимают, что продажа Довбика пусть и принесет выгоду, но существенно ослабит состав.

В сезоне 2022/2023 Артем Довбик сыграл в составе "Днепра-1" 22 поединка во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал четыре результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром в текущих розыгрышах Лиги Конференций и чемпионата Украины. Контракт форварда с "Днепром-1" действует до конца 2023 года.

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