Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Артем Довбик чуть не перешел в топ-чемпионат: как отреагировали в "Днепре-1" arrow

Артем Довбик чуть не перешел в топ-чемпионат: как отреагировали в "Днепре-1"

1 февраля 2023 20:03
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Артема Довбика не отпустили в клуб из чемпионата Испании
Бомбардир доиграет в УПЛ до конца сезона 2022/2023
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Артем Довбик мог перейти в один из клубов испанской Примеры. Интерес к игроку сохраняется у многих команды из ведущих европейских чемпионатов. 

За молодого футболиста предлагали 20 млн евро, сообщает Telegram-канал "ВЗБІРНА".

Читайте также:

25-летний Артем Довбик мог продолжить карьеру в испанской Примере. Один из местных клубов предложил руководству "Днепра-1" сумму, которую ранее украинский клуб установил на своего футболиста. 

Трансфер Довбика

Однако "Днепр-1" отклонил предложение размером в 20 млн евро. Клуб решил сохранить своего ведущего бомбардира до лета этого года. Между клубом и футболистом существует договоренность, что в июне его отпустят в ту команду, в которой он захочет продолжить карьеру. 

Артем Довбик

Сейчас и у самого Довбика, и у "Днепра-1" выиграть чемпионский титул в украинской Премьер-лиге. Они не хотят упускать эту возможность. В клубе понимают, что продажа Довбика пусть и принесет выгоду, но существенно ослабит состав. 

 В сезоне 2022/2023 Артем Довбик сыграл в составе "Днепра-1" 22 поединка во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал четыре результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром в текущих розыгрышах Лиги Конференций и чемпионата Украины. Контракт форварда с "Днепром-1" действует до конца 2023 года. 

Напомним, известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами. Тренер по боксу пожертвовал собой в районе Угледара, одной из самых горячих точек на карте страны. 

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный стал футболистом английского "Борнмута". Он подписал долгосрочный контракт с новым клубом. 

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес провел первый поединок за свою новую команду. Ей стала сборная, составленная из заключенных каталонской тюрьмы. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

21:31 Российских медийщиков хотят исключить из Международной федерации журналистов

Новина з відео

21:25 Данилов резко ответил на предложение Грузии провести переговоры с рф

21:23 Еще один голкипер киевского "Динамо" получил травму: кто встанет на ворота

21:15 Топ-10 киноляпов, которые не заметили известные режиссеры

21:13 Черный рынок табака обвалился после рекордных показателей: что придумали налоговики

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:12 В Италии суд разрешил детям не хотеть визитов с бабушками и дедушками

20:55 В Черниговской области вражеская мина попала в погреб частного дома: погибли люди

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

20:42 ФБР начало обыскам в доме Байдена: что произошло

20:38 В Луганской области оккупанты заставляют отдавать детей в "кадетский" корпус, — Генштаб

Новина з відео

21:25 Данилов резко ответил на предложение Грузии провести переговоры с рф

Новина з відео

19:57 Все законно: военный комиссар объяснил, почему повестки вручают в общественных местах

Новина з відео

19:53 Передавал данные российской разведке: СБУ задержала сотрудника Укроборонпрома

Новина з відео

19:45 Imagine Dragons записали креативное поздравление, которое можно услышать в украинском самолете перед взлетом

Новина з відео

19:14 СБУ обезвредила в Киеве банду рэкетиров, действовавшую под видом добробатов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:10 Застройке быть или нет: как одесситы относятся к внесению города под защиту ЮНЕСКО

Эксклюзив

17:40 KAZKA и MONATIK зажгли на благотворительном аукционе, где удалось собрать 1 миллион гривен: фоторепортаж

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 февраля: Весам — слушать внутренний голос, Козерогам — попробовать новое

Новина з відео

15:20 Саакашвили попросил в случае смерти похоронить его в Украине

Эксклюзив

15:00 Одесский зоопарк во время блэкаута: как спасают животных

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Эксклюзив

16:00 Могилянка вдохновила: в университете Каразина и академии Чайковского отказались от русского языка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

15:25 Что может грозить организаторам пьяных секс-вечеринок в Киеве: комментарий юриста

Эксклюзив

15:00 Одесский зоопарк во время блэкаута: как спасают животных

Эксклюзив

09:00 Капкан для россиян: превратится ли левобережье Днепра в "котел" для оккупантов

08:00 Доплаты военным, субсидии, выплаты беженцам и бесплатные LED-лампы: что изменится с 1 февраля

18:30 Как изменилась военная тактика россии за почти год полномасштабного вторжения

Актуальное по теме

None 1 Февраль 21:32

Российских медийщиков хотят исключить из Международной федерации журналистов

None 1 Февраль 21:24

Данилов резко ответил на предложение Грузии провести переговоры с рф

None 1 Февраль 19:59

Еще один голкипер киевского "Динамо" получил травму: кто встанет на ворота

None 1 Февраль 20:30

Топ-10 киноляпов, которые не заметили известные режиссеры

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB