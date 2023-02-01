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Артем Довбик мало не перейшов у топ-чемпіонат: як відреагували у "Дніпрі-1"

1 лютого 2023 20:03
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Артема Довбика не відпустили до клубу з чемпіонату Іспанії
Бомбардир дограє в УПЛ до кінця сезону 2022/2023
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Артем Довбик міг перейти в один із клубів іспанської Прімери. Інтерес до гравця зберігається у багатьох команд із провідних європейських чемпіонатів.

За молодого футболіста пропонували 20 млн євро, повідомляє Telegram-канал "ВЗБІРНА".

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25-річний Артем Довбик міг продовжити кар'єру в іспанській Прімері. Один із місцевих клубів запропонував керівництву "Дніпра-1" суму, яку раніше український клуб встановив на свого футболіста.

Трансфер Довбика

Однак "Дніпро-1" відхилив пропозицію розміром 20 млн євро. Клуб вирішив зберегти свого провідного бомбардира до цього літа. Між клубом та футболістом існує домовленість, що у червні його відпустять у ту команду, в якій він захоче продовжити кар'єру.

Артем Довбик

Наразі й у самого Довбика, і у "Дніпра-1" виграти чемпіонський титул в українській Прем'єр-лізі. Вони не хочуть упускати цієї можливості. У клубі розуміють, що продаж Довбика нехай і принесе зиск, але суттєво послабить склад.

У сезоні 2022/2023 Артем Довбик зіграв у складі "Дніпра-1" 22 поєдинки у всіх турнірах, забив 16 м'ячів і зробив чотири результативні передачі. Він є найкращим бомбардиром у поточних розіграшах Ліги Конференцій та чемпіонату України. Контракт форварда із "Дніпром-1" діє до кінця 2023 року.

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