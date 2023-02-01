Дани Алвес дебютировал за команду заключенных преступников

Обвиняемый в изнасиловании Дани Алвес дебютировал за новую команду: болельщиков стало еще больше
Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес провел первый поединок за свою новую команду. Ей стала сборная, составленная из заключенных каталонского исправительного заведения "Брианс 2".
Дани Алвес был обвинен в сексуальном насилии, напоминает Daily Star.
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39-летний Дани Алвес дебютировал за тюремную футбольную команду, находясь в каталонской тюрьме по подозрению в сексуальном насилии в туалете ночного клуба.
Новый спортивный опыт
Бразильский ветеран, сыгравший более 1000 профессиональных матчей за клуб и сборную, содержится в тюрьме "Брианс 2" в Каталонии. Участник чемпионата мира-2022 отбывает наказание в том же исправительном заведении, в котором находится бывший телохранитель Роналдиньо.
В этой тюрьме возник настоящий ажиотаж среди желающих увидеть дебют Дани Алвеса в составе его новой команды. Многие заключенные называют себя болельщиками бразильского защитника. Ему даже приходится подписывать футболки для сокамерников.
Проблемы Дани Алвеса
Бразильцу не грозит спад физической формы, а в остальном его дела идут не слишком хорошо. Мексиканский клуб "Пумас", за который защитник выступал до ареста, разорвал с ним контракт. Жена Дани Алвеса подала на развод. "Барселона", в которой бразилец выиграл немало трофеев, отказывается отвечать на вопросы о футболисте.
Алвес — самый титулованный футболист в истории и самый возрастной игрок, когда-либо игравший за Бразилию на чемпионате мира. Он вышел на поле в возрасте 39 лет и 210 дней.
Напомним, известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами. Тренер по боксу пожертвовал собой в районе Угледара, одной из самых горячих точек на карте страны.
Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный стал футболистом английского "Борнмута". Он подписал долгосрочный контракт с новым клубом.