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Обвиняемый в изнасиловании Дани Алвес дебютировал за новую команду: болельщиков стало еще больше

1 февраля 2023 12:07
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Дани Алвес дебютировал за команду заключенных преступников
Ветеран продолжает радовать игрой болельщиков
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес провел первый поединок за свою новую команду. Ей стала сборная, составленная из заключенных каталонского исправительного заведения "Брианс 2".

Дани Алвес был обвинен в сексуальном насилии, напоминает Daily Star

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39-летний Дани Алвес дебютировал за тюремную футбольную команду, находясь в каталонской тюрьме по подозрению в сексуальном насилии в туалете ночного клуба. 

Новый спортивный опыт

Бразильский ветеран, сыгравший более 1000 профессиональных матчей за клуб и сборную, содержится в тюрьме "Брианс 2" в Каталонии. Участник чемпионата мира-2022 отбывает наказание в том же исправительном заведении, в котором находится бывший телохранитель Роналдиньо. 

Дани Алвес

В этой тюрьме возник настоящий ажиотаж среди желающих увидеть дебют Дани Алвеса в составе его новой команды. Многие заключенные называют себя болельщиками бразильского защитника. Ему даже приходится подписывать футболки для сокамерников. 

Проблемы Дани Алвеса

Бразильцу не грозит спад физической формы, а в остальном его дела идут не слишком хорошо. Мексиканский клуб "Пумас", за который защитник выступал до ареста, разорвал с ним контракт. Жена Дани Алвеса подала на развод. "Барселона", в которой бразилец выиграл немало трофеев, отказывается отвечать на вопросы о футболисте. 

Алвес — самый титулованный футболист в истории и самый возрастной игрок, когда-либо игравший за Бразилию на чемпионате мира. Он вышел на поле в возрасте 39 лет и 210 дней. 

Напомним, известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами. Тренер по боксу пожертвовал собой в районе Угледара, одной из самых горячих точек на карте страны. 

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный стал футболистом английского "Борнмута". Он подписал долгосрочный контракт с новым клубом. 

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