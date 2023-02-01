Дані Алвес дебютував за команду ув'язнених злочинців

Ветеран продовжує радувати грою вболівальників

Колишній захисник Бразилії Дані Алвес провів перший поєдинок за свою нову команду. Їй стала збірна, складена з ув'язнених каталонського виправного закладу "Бріанс 2".

Дані Алвес був звинувачений у сексуальному насильстві, нагадує Daily Star.

39-річний Дані Алвес дебютував за тюремну футбольну команду, перебуваючи в каталонській в'язниці за підозрою у сексуальному насильстві у туалеті нічного клубу.

Новий спортивний досвід

Бразильський ветеран, який зіграв понад 1000 професійних матчів за клуб та збірну, утримується у в'язниці "Бріанс 2" у Каталонії. Учасник чемпіонату світу-2022 відбуває покарання у тому ж виправному закладі, в якому знаходиться колишній охоронець Роналдіньо.

У цій в'язниці виник справжній ажіотаж серед охочих побачити дебют Дані Алвеса у його новій команді. Багато ув'язнених називають себе вболівальниками бразильського захисника. Йому навіть доводиться підписувати футболки для співкамерників.

Проблеми Дані Алвеса

Бразильцеві не загрожує спад фізичної форми, а в іншому його справи йдуть не надто добре. Мексиканський клуб "Пумас", за який захисник виступав до арешту, розірвав із ним контракт. Дружина Дані Алвеса подала на розлучення. "Барселона", у якій бразилець виграв чимало трофеїв, відмовляється відповідати на запитання про футболіста.

Алвес — найтитулованіший футболіст в історії та найвіковіший гравець, який будь-коли грав за Бразилію на чемпіонаті світу. Він вийшов на поле у віці 39 років та 210 днів.

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