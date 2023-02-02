Ліонель Мессі розповів, що відчував перед фіналом Кубка Світу-2022

Найскладнішою для аргентинців виявилася гра проти Мексики

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився спогадами про шлях своєї команди до титулу чемпіонів світу з футболу. "Альбіселесте" виграли цей трофей уперше за останні 36 років.

Мессі розповів, який із поєдинків був найважчим на турнірі в інтерв'ю Urbanaplayfm.

35-річний Ліонель Мессі підтвердив статус лідера збірної Аргентини на чемпіонаті світу у Катарі. Він став найкращим бомбардиром команди та вів її за собою у кожному матчі. Мессі зізнався, що під час Мундіалю був момент, коли йому було важко налаштуватися на матч у психологічному плані.

Найскладніший матч на ЧС-2022

Йдеться про гру з Мексикою у другому турі групового етапу ЧС-2022. Незадовго до цього Аргентина зненацька програла Саудівській Аравії з рахунком 1:2 і втратила право на помилку. Однак підопічні Ліонеля Скалоні зуміли обіграти Мексику з рахунком 2:0 завдяки голу та результативній передачі свого капітана.

А ось перед фіналом турніру Мессі та його партнери по команді вже майже не відчували психологічного тиску. Вони були задоволені виконаною роботою і з нетерпінням чекали на вирішальний матч. Лідер збірної Аргентини розповів, як минула ніч перед фіналом Кубка Світу у Катарі.

"Ми добре поспали перед фіналом"

Ми трохи поговорили перед сном, особливо не торкаючись гри або чогось особливого. Ми зробили те, що робили щодня перед матчами.

Я був дуже спокійний, чудово спав. Протягом майже всього чемпіонату світу я був дуже розслаблений. Відчував, що в нас все добре, що я гаразд. Був упевнений: ми робимо все, щоби наша мрія стала реальністю. І ця впевненість допомогла нам у фіналі", — пояснив Ліонель Мессі.

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик міг перейти в один із клубів іспанської Прімери. Інтерес до гравця зберігається у багатьох команд із провідних європейських чемпіонатів.