"Найважчу гру вже зіграли": Ліонель Мессі розповів, що відчував перед фіналом Кубка Світу-2022
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився спогадами про шлях своєї команди до титулу чемпіонів світу з футболу. "Альбіселесте" виграли цей трофей уперше за останні 36 років.
Мессі розповів, який із поєдинків був найважчим на турнірі в інтерв'ю Urbanaplayfm.
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35-річний Ліонель Мессі підтвердив статус лідера збірної Аргентини на чемпіонаті світу у Катарі. Він став найкращим бомбардиром команди та вів її за собою у кожному матчі. Мессі зізнався, що під час Мундіалю був момент, коли йому було важко налаштуватися на матч у психологічному плані.
Найскладніший матч на ЧС-2022
Йдеться про гру з Мексикою у другому турі групового етапу ЧС-2022. Незадовго до цього Аргентина зненацька програла Саудівській Аравії з рахунком 1:2 і втратила право на помилку. Однак підопічні Ліонеля Скалоні зуміли обіграти Мексику з рахунком 2:0 завдяки голу та результативній передачі свого капітана.
А ось перед фіналом турніру Мессі та його партнери по команді вже майже не відчували психологічного тиску. Вони були задоволені виконаною роботою і з нетерпінням чекали на вирішальний матч. Лідер збірної Аргентини розповів, як минула ніч перед фіналом Кубка Світу у Катарі.
"Ми добре поспали перед фіналом"
Ми трохи поговорили перед сном, особливо не торкаючись гри або чогось особливого. Ми зробили те, що робили щодня перед матчами.
Я був дуже спокійний, чудово спав. Протягом майже всього чемпіонату світу я був дуже розслаблений. Відчував, що в нас все добре, що я гаразд. Був упевнений: ми робимо все, щоби наша мрія стала реальністю. І ця впевненість допомогла нам у фіналі", — пояснив Ліонель Мессі.
Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик міг перейти в один із клубів іспанської Прімери. Інтерес до гравця зберігається у багатьох команд із провідних європейських чемпіонатів.