Мейсон Грінвуд перестав бути обвинуваченим у справі про кілька злочинів

"Червоні дияволи" отримають несподіване посилення складу

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії Мейсон Грінвуд залишився чистим перед законом. З нього зняли численні звинувачення.

Молодому гравцю більше не загрожує кримінальне провадження, повідомляє Manchester Evening News.

21-річний Мейсон Грінвуд може повернутись до активної ігрової кар'єри. Поліція Манчестера зняла з нього всі звинувачення. Проти нього було відкрито кримінальне провадження у справі про можливе згвалтування, напад, сексуальне насильство та погрози вбивством стосовно своєї колишньої дівчини.

У четвер, 2 лютого, відбулося чергове засідання суду з цієї резонансної справи. Після цього зі спеціальною заявою виступила керівник відділу громадського захисту Мікаела Керр сказала. Вона й повідомила добрі для Мейсона Грінвуда новини.

Майбутнє Мейсона Грінвуду

Футболіста "Манчестер Юнайтед" було затримано рік тому. Його усунули від команди, а спонсори розірвали усі чинні контракти. Прокурори звинуватили гравця у трьох злочинах у жовтні, а судове засідання пройшло у листопаді.

Попри зняття звинувачень, Грінвуду буде складно повністю відновити свій статус у спорті та суспільстві. Навіть до тих обвинувачених, до яких немає питань правосуддя, зазвичай ставляться не так, як до невинних людей. Але шанс повернутися у футбол у півзахисника все ж таки є.

Нагадаємо, у фінальному матчі Кубка англійської ліги між "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкаслом" будуть передбачені безпечні стоячі місця.

А капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився спогадами про шлях своєї команди до титулу чемпіонів світу з футболу. Мессі розповів, який із поєдинків був найважчим на турнірі.

Пріоритетною метою мадридського "Реала" на літньому трансферному ринку стане півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем. Гравець також потрібний "Ліверпулю".