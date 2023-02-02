На финале Кубка английской лиги возродят старую футбольную традицию

В английский футбол вернется старая традиция: "Уэмбли" готовят к особенному моменту
В финальном матче Кубка английской лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" будут предусмотрены безопасные стоячие места.
Впервые за 35 лет болельщикам будет разрешено стоять на национальном финале, сообщает Standart.
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Стадион "Уэмбли", вмещающий 90 000 зрителей, получит стоячие места за каждыми воротами. Планируется, что 867 билетов на такие места будут доступны болельщикам обоих клубов на восточной и западной трибунах.
Стоя на "Уэмбли"
Стоячие места на английских стадионах преобразовали в сидячие или закрыли для посещения после того, как почти 30 лет назад болельщики "Ливерпуля" были раздавлены в неразберихе. Это произошло на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году. Закрытая секция трибун со стоячими местами стали причиной гибели 97 человек.
"В этих зонах болельщикам разрешается стоять во время матчей в выделенных местах за оградой или поручнем, который предотвращает болельщиков от падения на другие ярусы", — говорится в заявлении Футбольной ассоциации.
Это решение последовало за судебным разбирательством, инициированным "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом". Эти клубы предложили вернуть старую традицию на английские стадионы при условии соблюдения четких правил безопасности.
В июле 2022 года правительство Великобритании заявило, что все больше британских футбольных клубов получают разрешение на создание безопасных стоячих зон для болельщиков на своих стадионах.
Финал Кубка английской лиги-2023 состоится 26 февраля.
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