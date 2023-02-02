На финале Кубка английской лиги возродят старую футбольную традицию

Английские гранды должны будут обеспечить болельщикам безопасные условия

В финальном матче Кубка английской лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" будут предусмотрены безопасные стоячие места.

Впервые за 35 лет болельщикам будет разрешено стоять на национальном финале, сообщает Standart.

Стадион "Уэмбли", вмещающий 90 000 зрителей, получит стоячие места за каждыми воротами. Планируется, что 867 билетов на такие места будут доступны болельщикам обоих клубов на восточной и западной трибунах.

Стоя на "Уэмбли"

Стоячие места на английских стадионах преобразовали в сидячие или закрыли для посещения после того, как почти 30 лет назад болельщики "Ливерпуля" были раздавлены в неразберихе. Это произошло на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году. Закрытая секция трибун со стоячими местами стали причиной гибели 97 человек.

"В этих зонах болельщикам разрешается стоять во время матчей в выделенных местах за оградой или поручнем, который предотвращает болельщиков от падения на другие ярусы", — говорится в заявлении Футбольной ассоциации.

Это решение последовало за судебным разбирательством, инициированным "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом". Эти клубы предложили вернуть старую традицию на английские стадионы при условии соблюдения четких правил безопасности.

В июле 2022 года правительство Великобритании заявило, что все больше британских футбольных клубов получают разрешение на создание безопасных стоячих зон для болельщиков на своих стадионах.

Финал Кубка английской лиги-2023 состоится 26 февраля.

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