На фіналі Кубка англійської ліги відродять стару футбольну традицію

Англійські гранди мають забезпечити уболівальникам безпечні умови

У фінальному матчі Кубка англійської ліги між "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкаслом" будуть передбачені безпечні стоячі місця.

Вперше за 35 років уболівальникам буде дозволено стояти на національному фіналі, повідомляє Standart.

Стадіон "Уемблі", що вміщає 90 000 глядачів, отримає стоять місця за кожною брамою. Планується, що 867 квитків на такі місця будуть доступні вболівальникам обох клубів на східній та західній трибунах.

Стоячи на "Уемблі"

Стоячі місця на англійських стадіонах перетворили на сидячі або закрили для відвідування після того, як майже 30 років тому вболівальники "Ліверпуля" були розчавлені в плутанні. Це сталося на стадіоні "Хіллсборо" у 1989 році. Закрита секція трибун зі стоячими місцями спричинили загибель 97 осіб.

"У цих зонах уболівальникам дозволяється стояти під час матчів у виділених місцях за огорожею або поручнем, який запобігає вболівальникам падіння на інші яруси", - йдеться у заяві Футбольної асоціації.

Це рішення послідувало за судовим розглядом, ініційованим "Челсі", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенхемом". Ці клуби запропонували повернути стару традицію на англійські стадіони за умови дотримання чітких правил безпеки.

У липні 2022 року уряд Великобританії заявив, що все більше британських футбольних клубів отримують дозвіл на створення безпечних зон для вболівальників на своїх стадіонах.

Фінал Кубка англійської ліги-2023 відбудеться 26 лютого.

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