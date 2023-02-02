Рафаэль Варан завершает карьеру в сборной Франции

Один из лидеров сборной Франции решил завершить карьеру: что известно
Защитник английского клуба "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан готов завершить карьеру в сборной Франции.
Футболист может объявить об этом в ближайшее время, сообщает Le Parisien.
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29-летний Рафаэль Варан близок к решению о завершении карьеры в сборной Франции. Источник, близкий к футболисту, утверждает, что защитник в последние годы играет на фоне сильной физической и психологической усталости.
Рафа Варан готов уступить место в национальной команде молодым футболистам. Он мечтает сосредоточиться на выступлении за "Манчестер Юнайтед", а все остальное время уделять семье и восстановлению после матчей.
Причины ухода из сборной Франции
Еще одной причиной, которая может привести к завершению его карьеры в национальной команде, является поражение сборной Франции от Аргентины в финале Кубка Мира в Катаре.
Многие французские футболисты глубоко разочарованы исходом поединка. Каждый реагирует на это по-своему. Лидер "трехцветных" Килиан Мбаппе увеличил требования к себе, а Рафа Варан считает, что больше ничем не может помочь национальной команде.
Свой первый матч за сборную Франции Рафаэль Варан сыграл в марте 2013 года против Грузии (3:1) в рамках отбора на Мундиаль-2014. Он является чемпионом мира-2018, победителем Лиги Наций-2022, трехкратным чемпионом Испании, четырехкратным триумфатором Лиги чемпионов и обладателем множества других трофеев.
Напомним, капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями о пути своей команды к титулу чемпионов мира по футболу. Месси рассказал, какой из поединков был самым тяжелым на турнире