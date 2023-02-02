Рафаель Варан завершує кар'єру у збірній Франції

Футболіст відчуває сильну фізичну та емоційну втому

Захисник англійського клубу "Манчестер Юнайтед" Рафаель Варан готовий завершити кар'єру у збірній Франції.

Футболіст може оголосити про це найближчим часом, повідомляє Le Parisien.

29-річний Рафаель Варан близький до рішення про завершення кар'єри у збірній Франції. Джерело, близьке до футболіста, стверджує, що захисник останніми роками грає на тлі сильної фізичної та психологічної втоми.

Рафа Варан готовий поступитися місцем у національній команді молодим футболістам. Він мріє зосередитися на виступі за "Манчестер Юнайтед", а решту часу приділяти сім'ї та відновленню після матчів.

Причини звільнення зі збірної Франції

Ще однією причиною, яка може призвести до завершення його кар'єри у національній команді, є поразка збірної Франції від Аргентини у фіналі Кубка Світу у Катарі.

Багато французьких футболістів глибоко розчаровані результатом поєдинку. Кожен реагує на це по-своєму. Лідер "триколірних" Кіліан Мбаппе збільшив вимоги до себе, а Рафа Варан вважає, що більше нічим не може допомогти національній команді.

Свій перший матч за збірну Франції Рафаель Варан зіграв у березні 2013 проти Грузії (3:1) у рамках відбору на Мундіаль-2014. Він є чемпіоном світу-2018, переможцем Ліги Націй-2022, триразовим чемпіоном Іспанії, чотириразовим тріумфатором Ліги чемпіонів та володарем багатьох інших трофеїв.

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