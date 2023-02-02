Джуд Беллингем стал главной трансферной целью Реала и Ливерпуля

Игроку сборной Англии придется сделать непростой выбор

Приоритетной целью мадридского "Реала" на летнем трансферном рынке станет полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем.

Испанский клуб намерен выиграть у "Ливерпуля" борьбу за молодого футболиста, сообщает AS.

Несмотря на юный возраст, 19-летний Джуд Беллингем является лидером дортмундской "Боруссии". Он доигрывает в немецком клубе последний сезон. "Шмели" больше не смогут удержать игрока, за которого выстроились в очередь гранды европейского футбола.

Куда перейдет Беллингем?

Мадридский "Реал" очень серьезно настроен относительно перехода англичанина. Лука Модрич и Тони Кроос не становятся моложе. Президент клуба Флорентино Перес хочет пригласить в команду футболистов мирового класса, которые на годы определят игру "бланкос".

В услугах Беллингема заинтересован и "Ливерпуль", который станет главным конкурентом "Реала" в борьбе за футболиста. Главный тренер "красных" Юрген Клопп каждый день звонит Джуду, чтобы убедить его переехать на "Энфилд". Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард также играет ключевую роль в привлечении полузащитника сборной Англии.

Однако в "Реале" не сомневаются, что игрок переедет на "Сантьяго Бернабеу". У испанского клуба прекрасные отношения с руководством "Боруссии". К тому же "Ливерпуль" может не попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон, а мадридцы гарантировано будут участвовать в этом турнире.

Напомним, защитник английского клуба "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан готов завершить карьеру в сборной Франции.

А капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями о пути своей команды к титулу чемпионов мира по футболу. Месси рассказал, какой из поединков был самым тяжелым на турнире.