Джуд Беллингем стал главной трансферной целью Реала и Ливерпуля

Мадридский "Реал" определился с главной трансферной целью на лето-2023: пригласят звезду ЧМ-2022
Приоритетной целью мадридского "Реала" на летнем трансферном рынке станет полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем.
Испанский клуб намерен выиграть у "Ливерпуля" борьбу за молодого футболиста, сообщает AS.
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Несмотря на юный возраст, 19-летний Джуд Беллингем является лидером дортмундской "Боруссии". Он доигрывает в немецком клубе последний сезон. "Шмели" больше не смогут удержать игрока, за которого выстроились в очередь гранды европейского футбола.
Куда перейдет Беллингем?
Мадридский "Реал" очень серьезно настроен относительно перехода англичанина. Лука Модрич и Тони Кроос не становятся моложе. Президент клуба Флорентино Перес хочет пригласить в команду футболистов мирового класса, которые на годы определят игру "бланкос".
В услугах Беллингема заинтересован и "Ливерпуль", который станет главным конкурентом "Реала" в борьбе за футболиста. Главный тренер "красных" Юрген Клопп каждый день звонит Джуду, чтобы убедить его переехать на "Энфилд". Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард также играет ключевую роль в привлечении полузащитника сборной Англии.
Однако в "Реале" не сомневаются, что игрок переедет на "Сантьяго Бернабеу". У испанского клуба прекрасные отношения с руководством "Боруссии". К тому же "Ливерпуль" может не попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон, а мадридцы гарантировано будут участвовать в этом турнире.
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