Джуд Беллінгем став головною трансферною метою Реалу та Ліверпуля

Мадридський "Реал" визначився з головною трансферною метою на літо-2023: запросять зірку ЧС-2022
Пріоритетною метою мадридського "Реала" на літньому трансферному ринку стане півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем.
Іспанський клуб має намір виграти у "Ліверпуля" боротьбу за молодого футболіста, повідомляє AS.
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Попри юний вік, 19-річний Джуд Беллінгем є лідером дортмундської "Борусії". Він дограє у німецькому клубі останній сезон. "Джмелі" більше не зможуть утримати гравця, за якого вишикувалися в чергу гранди європейського футболу.
Куди перейде Беллінгем?
Мадридський "Реал" дуже серйозно налаштований щодо переходу англійця. Лука Модріч і Тоні Кроос не молодшають. Президент клубу Флорентіно Перес хоче запросити до команди футболістів світового класу, які на роки визначать гру "бланкос".
У послугах Беллінгема зацікавлений і "Ліверпуль", який стане головним конкурентом "Реала" у боротьбі за футболіста. Головний тренер "червоних" Юрген Клопп щодня дзвонить Джуду, щоб переконати його переїхати на "Енфілд". Колишній капітан "Ліверпуля" Стівен Джеррард також відіграє ключову роль у залученні півзахисника збірної Англії.
Однак у "Реалі" не сумніваються, що гравець переїде на "Сантьяго Бернабеу". Іспанський клуб має чудові стосунки з керівництвом "Боруссії". До того ж "Ліверпуль" може не потрапити до Ліги чемпіонів на майбутній сезон, а мадридці гарантовано братимуть участь у цьому турнірі.
Нагадаємо, захисник англійського клубу "Манчестер Юнайтед" Рафаель Варан готовий завершити кар'єру у збірній Франції.
А капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився спогадами про шлях своєї команди до титулу чемпіонів світу з футболу. Мессі розповів, який із поєдинків був найважчим на турнірі.