Джуд Беллінгем став головною трансферною метою Реалу та Ліверпуля

Гравцю збірної Англії доведеться зробити непростий вибір

Пріоритетною метою мадридського "Реала" на літньому трансферному ринку стане півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем.

Іспанський клуб має намір виграти у "Ліверпуля" боротьбу за молодого футболіста, повідомляє AS.

Попри юний вік, 19-річний Джуд Беллінгем є лідером дортмундської "Борусії". Він дограє у німецькому клубі останній сезон. "Джмелі" більше не зможуть утримати гравця, за якого вишикувалися в чергу гранди європейського футболу.

Куди перейде Беллінгем?

Мадридський "Реал" дуже серйозно налаштований щодо переходу англійця. Лука Модріч і Тоні Кроос не молодшають. Президент клубу Флорентіно Перес хоче запросити до команди футболістів світового класу, які на роки визначать гру "бланкос".

У послугах Беллінгема зацікавлений і "Ліверпуль", який стане головним конкурентом "Реала" у боротьбі за футболіста. Головний тренер "червоних" Юрген Клопп щодня дзвонить Джуду, щоб переконати його переїхати на "Енфілд". Колишній капітан "Ліверпуля" Стівен Джеррард також відіграє ключову роль у залученні півзахисника збірної Англії.

Однак у "Реалі" не сумніваються, що гравець переїде на "Сантьяго Бернабеу". Іспанський клуб має чудові стосунки з керівництвом "Боруссії". До того ж "Ліверпуль" може не потрапити до Ліги чемпіонів на майбутній сезон, а мадридці гарантовано братимуть участь у цьому турнірі.

Нагадаємо, захисник англійського клубу "Манчестер Юнайтед" Рафаель Варан готовий завершити кар'єру у збірній Франції.

А капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився спогадами про шлях своєї команди до титулу чемпіонів світу з футболу. Мессі розповів, який із поєдинків був найважчим на турнірі.