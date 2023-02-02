Килиан Мбаппе не поможет ПСЖ в матче с Баварией в Лиге чемпионов

Французский форвард выбыл из строя на несколько недель

Накануне противостояния с мюнхенской "Баварией" в 1/8 Лиги чемпионов французский "ПСЖ" понес серьезную потерю. Травмировался лидер команды Килиан Мбаппе.

Француз пропустит как минимум первый поединок с немцами, сообщает RTE.

Французский "Пари Сен-Жермен" подтвердил, что 24-летний Килиан Мбаппе пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" из-за травмы бедра.

Что случилось с Мбаппе?

Лучший бомбардир чемпионата мира-2022 был вынужден покинуть поле всего на 21-й минуте в матче с "Монпелье" в Лиге 1. Парижане выиграли со счетом 3:1, но вкус победы был омрачен новостью о состоянии здоровья лидера команды.

За последние месяцы Мбаппе набрал отличную форму. К моменту замены в матче с "Монпелье" он дважды не реализовал два пенальти. На счету Килиана уже 13 голов в чемпионате Франции в сезоне 2022/2023. На один мяч больше только у Фоларина Балогуна, которого "Реймс" арендовал у лондонского "Арсенала".

"После прохождения тестов Килиана Мбаппе стало понятно, что он получил травму левого бедра на уровне бицепса бедренной кости. Футболист выбыл из строя на три недели", — подтвердили в "ПСЖ".

Чемпионы Франции примут Баварию 14 февраля, но Мбаппе должен быть готов к ответному матчу в Мюнхене восьмого марта.

До встречи с немцами "ПСЖ" предстоит сыграть в Лиге 1 с "Тулузой" и "Монако", а также с "Марселем" в 1/8 Кубка Франции.

Напомним, в финальном матче Кубка английской лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" будут предусмотрены безопасные стоячие места.

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