Килиан Мбаппе не поможет ПСЖ в матче с Баварией в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе пропустит матч с "Баварией" в Лиге чемпионов: что случилось
Накануне противостояния с мюнхенской "Баварией" в 1/8 Лиги чемпионов французский "ПСЖ" понес серьезную потерю. Травмировался лидер команды Килиан Мбаппе.
Француз пропустит как минимум первый поединок с немцами, сообщает RTE.
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Французский "Пари Сен-Жермен" подтвердил, что 24-летний Килиан Мбаппе пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" из-за травмы бедра.
Что случилось с Мбаппе?
Лучший бомбардир чемпионата мира-2022 был вынужден покинуть поле всего на 21-й минуте в матче с "Монпелье" в Лиге 1. Парижане выиграли со счетом 3:1, но вкус победы был омрачен новостью о состоянии здоровья лидера команды.
За последние месяцы Мбаппе набрал отличную форму. К моменту замены в матче с "Монпелье" он дважды не реализовал два пенальти. На счету Килиана уже 13 голов в чемпионате Франции в сезоне 2022/2023. На один мяч больше только у Фоларина Балогуна, которого "Реймс" арендовал у лондонского "Арсенала".
"После прохождения тестов Килиана Мбаппе стало понятно, что он получил травму левого бедра на уровне бицепса бедренной кости. Футболист выбыл из строя на три недели", — подтвердили в "ПСЖ".
Чемпионы Франции примут Баварию 14 февраля, но Мбаппе должен быть готов к ответному матчу в Мюнхене восьмого марта.
До встречи с немцами "ПСЖ" предстоит сыграть в Лиге 1 с "Тулузой" и "Монако", а также с "Марселем" в 1/8 Кубка Франции.
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