Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Ребров и Ярмоленко разорвут контракты с "Аль-Айном": вернутся ли в Украину arrow

Ребров и Ярмоленко разорвут контракты с "Аль-Айном": вернутся ли в Украину

2 февраля 2023 20:01
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко могут вернуться в Украину
"Легионеры" клуба из ОАЭ засобирались домой
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров и украинский легионер команды Андрей Ярмоленко ведут переговоры о досрочном расторжении контрактов с клубом.

Оба украинца могут вернуться после этого в Киев, сообщает ТаТоТаке

Читайте также:

48-летний Сергей Ребров по условиям договора с "Аль-Айном" должен отработать в клубе до лета текущего года. Не исключалось, что ему предложат продлить действующее соглашение. 

33-летний Андрей Ярмоленко постепенно обретает уверенность в "Аль-Айне". Если поначалу его критиковали за пассивность и отсутствие голов, то теперь на его счету семь голов и четыре результативные передачи. 

Куда уйдут Ребров и Ярмоленко?

В ближайшее время оба украинца могут досрочно расторгнуть контракты с клубом и вернуться в Украину. Андрей Ярмоленко уже якобы дал принципиальное согласие на возвращение в "Динамо". Его шансы на уход из "Аль-Айна" этой зимой выше, чем у Сергея Реброва.

Андрей Ярмоленко

Однако в "Аль-Айне" настаивают на получении денежной компенсации от "Динамо". Она будет небольшой, но клуб не хочет бесплатно отпускать футболиста. 

Что касается Сергея Реброва, ему могут предложить должность главного тренера сборной Украины. Национальная команда уже месяц находится без наставника с тех пор, как у предыдущего тренерского штаба закончился срок действия контракта с Украинской ассоциацией футбола. 

Напомним, в финальном матче Кубка английской лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" будут предусмотрены безопасные стоячие места.

А капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями о пути своей команды к титулу чемпионов мира по футболу. Месси рассказал, какой из поединков был самым тяжелым на турнире. 

Приоритетной целью мадридского "Реала" на летнем трансферном рынке станет полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. Игрок также нужен "Ливерпулю". 

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Мейсон Гринвуд остался чист перед законом. С него сняли многочисленные обвинения. 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

20:03 "Это будет очень жесткое наступление": премьер Польши поделился данными о планах путина

19:44 Европарламент призвал ЕС готовить переговоры о вступлении Украины

Новина з відео

19:30 Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

19:27 Распродажа в "Динамо" продолжается: киевляне хотят продать третьего форварда за месяц

19:25 Новые правила бронирования работников от мобилизации: как будут работать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:21 Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака: что сказал

Новина з фото

19:20 Одесский яхтсмен стал победителем юношеской международной регаты

19:00 В Украине заработает европейская система ПВО, которая может перехватывать баллистические ракеты

19:00 Какой праздник отмечают 2 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

18:42 Враг вывозит украинских школьников с оккупированных территорий в рф для сдачи экзаменов

Новина з відео

19:30 Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

Новина з відео

19:21 Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака: что сказал

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

Новина з відео

17:30 Зарабатывали на закупках для ВСУ: чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:08 Прятал наличку в диване: СМИ показали видео обыска у экс-заместителя главы Минобороны

Новина з відео

16:25 Поставляет ли Иран россии баллистические ракеты: что узнала украинская разведка

Новина з відео

14:23 Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии: первые подробности

Новина з відео

13:20 МИД Украины призывает грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили

Новина з відео

12:30 В кремле боятся дальнобойного западного оружия: что предлагает Лавров

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Эксклюзив

16:00 Могилянка вдохновила: в университете Каразина и академии Чайковского отказались от русского языка

Актуальное по теме

None 2 Февраль 20:03

"Это будет очень жесткое наступление": премьер Польши поделился данными о планах путина

None 2 Февраль 19:45

Европарламент призвал ЕС готовить переговоры о вступлении Украины

None 2 Февраль 19:30

Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

None 2 Февраль 19:26

Распродажа в "Динамо" продолжается: киевляне хотят продать третьего форварда за месяц

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB