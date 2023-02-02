Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко могут вернуться в Украину

"Легионеры" клуба из ОАЭ засобирались домой

Главный тренер "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров и украинский легионер команды Андрей Ярмоленко ведут переговоры о досрочном расторжении контрактов с клубом.

Оба украинца могут вернуться после этого в Киев, сообщает ТаТоТаке.

48-летний Сергей Ребров по условиям договора с "Аль-Айном" должен отработать в клубе до лета текущего года. Не исключалось, что ему предложат продлить действующее соглашение.

33-летний Андрей Ярмоленко постепенно обретает уверенность в "Аль-Айне". Если поначалу его критиковали за пассивность и отсутствие голов, то теперь на его счету семь голов и четыре результативные передачи.

Куда уйдут Ребров и Ярмоленко?

В ближайшее время оба украинца могут досрочно расторгнуть контракты с клубом и вернуться в Украину. Андрей Ярмоленко уже якобы дал принципиальное согласие на возвращение в "Динамо". Его шансы на уход из "Аль-Айна" этой зимой выше, чем у Сергея Реброва.

Однако в "Аль-Айне" настаивают на получении денежной компенсации от "Динамо". Она будет небольшой, но клуб не хочет бесплатно отпускать футболиста.

Что касается Сергея Реброва, ему могут предложить должность главного тренера сборной Украины. Национальная команда уже месяц находится без наставника с тех пор, как у предыдущего тренерского штаба закончился срок действия контракта с Украинской ассоциацией футбола.

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