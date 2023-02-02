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Ребров та Ярмоленко розірвуть контракти з "Аль-Айном": чи повернуться в Україну

2 лютого 2023 20:01
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Сергій Ребров та Андрій Ярмоленко можуть повернутися в Україну
"Легіонери" клубу з ОАЕ збираються додому
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Аль-Айну" з ОАЕ Сергій Ребров та український легіонер команди Андрій Ярмоленко ведуть переговори про дострокове розірвання контрактів із клубом.

Обидва українці можуть повернутися після цього до Києва, повідомляє ТаТоТаке.

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48-річний Сергій Ребров за умовами договору з "Аль-Айном" має відпрацювати у клубі до літа поточного року. Не виключалося, що йому запропонують продовжити чинну угоду.

33-річний Андрій Ярмоленко поступово набуває впевненості в "Аль-Айні". Якщо спочатку його критикували за пасивність та відсутність голів, то тепер на його рахунку сім голів та чотири результативні передачі.

Куди підуть Ребров та Ярмоленко?

Найближчим часом обоє українців можуть достроково розірвати контракти з клубом та повернутися до України. Андрій Ярмоленко вже нібито дав принципову згоду на повернення до "Динамо". Його шанси на відхід з "Аль-Айну" цієї зими вищі, ніж у Сергія Реброва.

Андрій Ярмоленко

Однак у "Аль-Айні" наполягають на одержанні грошової компенсації від "Динамо". Вона буде невеликою, але клуб не хоче безплатно відпускати футболіста.

Щодо Сергія Реброва, йому можуть запропонувати посаду головного тренера збірної України. Національна команда вже місяць перебуває без наставника з того часу, як у попереднього тренерського штабу закінчився термін дії контракту з Українською асоціацією футболу.

Нагадаємо, у фінальному матчі Кубка англійської ліги між "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкаслом" будуть передбачені безпечні стоячі місця.

А капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився спогадами про шлях своєї команди до титулу чемпіонів світу з футболу. Мессі розповів, який із поєдинків був найважчим на турнірі.

Пріоритетною метою мадридського "Реала" на літньому трансферному ринку стане півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем. Гравець також потрібний "Ліверпулю".

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії Мейсон Грінвуд залишився чистим перед законом. З нього зняли численні звинувачення.

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