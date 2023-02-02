Сергій Ребров та Андрій Ярмоленко можуть повернутися в Україну

"Легіонери" клубу з ОАЕ збираються додому

Головний тренер "Аль-Айну" з ОАЕ Сергій Ребров та український легіонер команди Андрій Ярмоленко ведуть переговори про дострокове розірвання контрактів із клубом.

Обидва українці можуть повернутися після цього до Києва, повідомляє ТаТоТаке.

48-річний Сергій Ребров за умовами договору з "Аль-Айном" має відпрацювати у клубі до літа поточного року. Не виключалося, що йому запропонують продовжити чинну угоду.

33-річний Андрій Ярмоленко поступово набуває впевненості в "Аль-Айні". Якщо спочатку його критикували за пасивність та відсутність голів, то тепер на його рахунку сім голів та чотири результативні передачі.

Куди підуть Ребров та Ярмоленко?

Найближчим часом обоє українців можуть достроково розірвати контракти з клубом та повернутися до України. Андрій Ярмоленко вже нібито дав принципову згоду на повернення до "Динамо". Його шанси на відхід з "Аль-Айну" цієї зими вищі, ніж у Сергія Реброва.

Однак у "Аль-Айні" наполягають на одержанні грошової компенсації від "Динамо". Вона буде невеликою, але клуб не хоче безплатно відпускати футболіста.

Щодо Сергія Реброва, йому можуть запропонувати посаду головного тренера збірної України. Національна команда вже місяць перебуває без наставника з того часу, як у попереднього тренерського штабу закінчився термін дії контракту з Українською асоціацією футболу.

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