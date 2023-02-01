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Андрей Ярмоленко может вернуться в "Динамо": что известно

1 февраля 2023 10:28
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Андрей Ярмоленко может вернуться в Динамо
Воспитанник "бело-синих" может вернуться в УПЛ
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко может вернуться в "Динамо". Киевский клуб уже направил соответствующий запрос в "Аль-Айн".

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил турецкий журналист Эртан Сузгун. 

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Киевское "Динамо" во время зимнего трансферного окна отпустило сразу двух нападающих. Владислав Кулач продолжит карьеру в азербайджанской "Зире", а Артем Беседин уехал на Кипр. Вице-чемпионы Украины собираются пригласить футболиста в линию атаки для того, чтобы результативность команды не снизилась. 

Интерес к Андрею Ярмоленко

Эту проблему "Динамо" может решить за счет возвращения 33-летнего Андрея Ярмоленко, который выступает за команду "Аль-Айн" из ОАЭ. Контракт украинского футболиста с командой, которую тренирует Сергей Ребров, рассчитан до лета этого года. Однако Ярмоленко могут отпустить раньше в случае, если поступит предложение о трансфере. 

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко мог вернуться в "Динамо" еще летом прошлого года, но он решил перейти из "Вест Хэма" в "Аль-Айн". В сезоне 2022/2023 украинец провел за команду из ОАЭ 17 матчей во всех турнирах. На его счету семь голов и четыре результативные передачи. 

Помимо киевского "Динамо", футболистом интересуется турецкий клуб "Истанбул". Он тоже направил в офис "Аль-Айна" запрос по Андрею Ярмоленко. 

Напомним, трансфер Ильи Забарного в "Борнмут" стал рекордной продажей в истории киевского "Динамо". Даже уход Андрея Шевченко принес столичному клубу меньшую сумму. 

А полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес перешел в лондонский "Челси". Этот трансфер стал одним из самых дорогих переходов в истории футбола.

Ветеран украинского футбола Сергей Кривцов перешел из донецкого "Шахтера" в "Интер" из Майами. Это самый необычный трансфер зимней кампании-2023.

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