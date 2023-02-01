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Андрій Ярмоленко може повернутися до "Динамо": що відомо

1 лютого 2023 10:28
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Андрій Ярмоленко може повернутися до Динамо
Вихованець "біло-синіх" може повернутися до УПЛ
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко може повернутися до "Динамо". Київський клуб вже надіслав відповідний запит до "Аль-Айну".

Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив турецький журналіст Ертан Сузгун.

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Київське "Динамо" під час зимового трансферного вікна відпустило одразу двох нападників. Владислав Кулач продовжить кар'єру в азербайджанській "Зіри", а Артем Бєсєдін поїхав на Кіпр. Віцечемпіони України збираються запросити футболіста до лінії атаки для того, щоб результативність команди не знизилася.

Інтерес до Андрія Ярмоленка

Цю проблему "Динамо" може вирішити шляхом повернення 33-річного Андрія Ярмоленка, котрий виступає за команду "Аль-Айн" з ОАЕ. Контракт українського футболіста із командою, яку тренує Сергій Ребров, розрахований до літа цього року. Однак Ярмоленко можуть відпустити раніше у разі, якщо надійде пропозиція щодо трансферу.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко міг повернутися до "Динамо" ще влітку минулого року, але вирішив перейти з "Вест Гема" в "Аль-Айн". У сезоні-2022/2023 українець провів за команду з ОАЕ 17 матчів у всіх турнірах. На його рахунку сім голів та чотири результативні передачі.

Окрім київського "Динамо", футболістом цікавиться турецький клуб "Істанбул". Він також направив до офісу "Аль-Айна" запит щодо Андрія Ярмоленка.

Нагадаємо, трансфер Іллі Забарного до "Борнмута" став рекордним продажем в історії київського "Динамо". Навіть відхід Андрія Шевченка приніс столичному клубу меншу суму.

А півзахисник збірної Аргентини Енцо Фернандес перейшов до лондонського "Челсі". Цей трансфер став одним із найдорожчих переходів в історії футболу.

Ветеран українського футболу Сергій Кривцов перейшов із донецького "Шахтаря" в "Інтер" із Майамі. Це найнезвичайніший трансфер зимової кампанії-2023.

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