Кіліан Мбаппе не допоможе ПСЖ у матчі з Баварією у Лізі чемпіонів

Французький форвард потрапив у лазарет на кілька тижнів

Напередодні протистояння з мюнхенською "Баварією" до 1/8 Ліги чемпіонів французький "ПСЖ" зазнав серйозної втрати. Травмувався лідер команди Кіліан Мбаппе.

Француз пропустить як мінімум перший поєдинок із німцями, повідомляє RTE.

Французький "Парі Сен-Жермен" підтвердив, що 24-річний Кіліан Мбаппе пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії" через травму стегна.

Що трапилося з Мбаппе?

Найкращий бомбардир чемпіонату світу-2022 був змушений залишити поле лише на 21-й хвилині у матчі з "Монпельє" у Лізі 1. Парижани виграли з рахунком 3:1, але смак перемоги був затьмарений новиною про стан здоров'я лідера команди.

За останні місяці Мбаппе набрав чудової форми. На момент заміни в матчі з "Монпельє" він двічі не реалізував два пенальті. На рахунку Кіліана вже 13 голів у чемпіонаті Франції у сезоні 2022/2023. На один м'яч більше лише у Фоларіна Балогуна, якого "Реймс" орендував у лондонського "Арсеналу".

"Після проходження тестів Кіліана Мбаппе стало зрозуміло, що він отримав травму лівого стегна на рівні біцепса стегнової кістки. Футболіст вибув з ладу на три тижні", — підтвердили у "ПСЖ".

Чемпіони Франції приймуть Баварію 14 лютого, але Мбаппе має бути готовий до матчу-відповіді в Мюнхені восьмого березня.

До зустрічі з німцями "ПСЖ" зіграє в Лізі 1 з "Тулузою" і "Монако", а також з "Марселем" у 1/8 Кубка Франції.

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