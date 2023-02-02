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Кіліан Мбаппе пропустить матч із "Баварією" у Лізі чемпіонів: що трапилося

2 лютого 2023 21:26
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Кіліан Мбаппе не допоможе ПСЖ у матчі з Баварією у Лізі чемпіонів
Французький форвард потрапив у лазарет на кілька тижнів
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Напередодні протистояння з мюнхенською "Баварією" до 1/8 Ліги чемпіонів французький "ПСЖ" зазнав серйозної втрати. Травмувався лідер команди Кіліан Мбаппе.

Француз пропустить як мінімум перший поєдинок із німцями, повідомляє RTE.

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Французький "Парі Сен-Жермен" підтвердив, що 24-річний Кіліан Мбаппе пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії" через травму стегна.

 

Що трапилося з Мбаппе?

Найкращий бомбардир чемпіонату світу-2022 був змушений залишити поле лише на 21-й хвилині у матчі з "Монпельє" у Лізі 1. Парижани виграли з рахунком 3:1, але смак перемоги був затьмарений новиною про стан здоров'я лідера команди.

За останні місяці Мбаппе набрав чудової форми. На момент заміни в матчі з "Монпельє" він двічі не реалізував два пенальті. На рахунку Кіліана вже 13 голів у чемпіонаті Франції у сезоні 2022/2023. На один м'яч більше лише у Фоларіна Балогуна, якого "Реймс" орендував у лондонського "Арсеналу".

Кіліан Мбаппе

"Після проходження тестів Кіліана Мбаппе стало зрозуміло, що він отримав травму лівого стегна на рівні біцепса стегнової кістки. Футболіст вибув з ладу на три тижні", — підтвердили у "ПСЖ".

Чемпіони Франції приймуть Баварію 14 лютого, але Мбаппе має бути готовий до матчу-відповіді в Мюнхені восьмого березня.

До зустрічі з німцями "ПСЖ" зіграє в Лізі 1 з "Тулузою" і "Монако", а також з "Марселем" у 1/8 Кубка Франції.

Нагадаємо, у фінальному матчі Кубка англійської ліги між "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкаслом" будуть передбачені безпечні стоячі місця.

Пріоритетною метою мадридського "Реала" на літньому трансферному ринку стане півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем. Гравець також потрібний "Ліверпулю".

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії Мейсон Грінвуд залишився чистим перед законом. З нього зняли численні звинувачення.

А головний тренер "Аль-Айну" з ОАЕ Сергій Ребров та український легіонер команди Андрій Ярмоленко ведуть переговори про дострокове розірвання контрактів із клубом.

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