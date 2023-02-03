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Тренер "Манчестер Юнайтед" рассказал, есть ли у Мейсона Гринвуда будущее в команде

3 февраля 2023 17:35
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Ерік Тен Хаг розповів, чи буде Мейсон Грінвуд грати у Манчестер Юнайтед
Будущее молодого футболиста по-прежнему остается туманным
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Английский "Манчестер Юнайтед" проводит внутреннее расследование относительно Мейсона Гринвуда. До завершения этого процесса болельщики не увидят на поле молодого полузащитника.

Правоохранительные органы сняли подозрения с футболиста, но клуб хочет перестраховаться, сообщает FourFourTwo

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В "Манчестер Юнайтед" не уточнили, какое именно расследование проводится в клубе. Не стали комментировать и возможные результаты этого процесса. Не известно также и то, сколько времени оно займет. 

Мейсон Гринвуд был отстранен от игр в клубе с тех пор, как в январе 2023 года его впервые арестовали по подозрению в изнасиловании и нападении на женщину. 

Что говорят в клубе? 

В заявлении, опубликованном в четверг вечером, сказано: "Манчестер Юнайтед" отмечает решение Королевской прокуратуры о снятии всех обвинений с Мейсона Гринвуда. Теперь клуб проведет свое собственное расследование, прежде чем определить следующие шаги. Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев, пока этот процесс не будет завершен".

Мейсон Гринвуд

Мейсон Гринвуд впервые после своего ареста, который состоялся год назад, решился на публичное выступление. Он признался, что счастлив быть на свободе и без обвинений в преступлениях. 21-летний футболист поблагодарил всех, кто его поддерживал. Он тоже не сказал ни слова о своем будущем на "Олд Траффорд". 

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг провел предматчевую пресс-конференцию перед субботним матчем против "Кристал Пэлас". Разумеется, не обошлось без вопросов о Мейсоне Гринвуде. 

"Я не хочу это комментировать. Не могу ничего сказать о ходе расследования "Юнайтед". Я ссылаюсь на заявление клуба, а добавить мне нечего", — рассказал Эрик Тен Хаг. 

В настоящее время Мейсон Гринвуд даже не тренируется на базе "Манчестер Юнайтед". По всей видимости, болельщики нескоро увидят его на поле в красной футболке. 

Напомним, каталонская "Барселона" не смогла пописать ни одного футболиста во время зимнего трансферного окна-2023. Стало известно, почему сорвался переход Хулиана Араухо. 

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