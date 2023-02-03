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Компания для Месси и Мбаппе: "ПСЖ" предложит контракт главной звезде "Ливерпуля"

3 февраля 2023 11:06
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Мохамед Салах будет играть в ПСЖ вместе с Месси и Мбаппе
Мохаммед Салах может переехать в Париж
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Французский "ПСЖ" собирается усилить и без того мощную линию атаки. Ради этого в "Ливерпуле" будет куплен египетский форвард Мохаммед Салах. 

Трансфер может состояться уже ближайшим летом, сообщает Calciomercato

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Летом 2023 года и "ПСЖ", и "Ливерпуль" внесут изменения в свои составы. Планирует омоложение команд и избавление от футболистов, которые портят атмосферу в раздевалке. 

Громкий трансфер 

Французы могут продать бразильца Неймара. У него осталось меньше полугода для того, чтобы доказать свою значимость для "ПСЖ". А "Ливерпуль" готов продать Мохаммеда Салаха. 

Мохаммед Салах

Египтянин зарабатывает 450 тысяч фунтов в неделю, но уже не оказывает существенного влияния на результаты команды. При этом сохраняется напряжение между форвардом и главным тренером команды Юргеном Клоппом. 

"Ливерпуль" хочет получить за своего футболиста 80 млн евро. "ПСЖ" является одним из немногих клубов, который легко может удовлетворить этот запрос. Не исключено, что в следующем сезоне тройка нападения парижан будет выглядеть так: Салах — Мбаппе — Месси. 

В сезоне 2022/2023 Мохаммед Салах сыграл за "Ливерпуль" 30 поединков во всех турнирах. Он забил 17 мячей и сделал семь результативных передач. "Красные" занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ. 

Напомним, итальянский футбольный клуб "Ювентус" рассматривает вариант о досрочном расторжении контракта с чемпионом мира-2022 Полем Погба. 

Накануне противостояния с мюнхенской "Баварией" в 1/8 Лиги чемпионов французский "ПСЖ" понес серьезную потерю. Травмировался лидер команды Килиан Мбаппе

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби является одним из вероятных кандидатов на пост главного тренера английского "Ливерпуля". 

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