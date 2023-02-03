Мохамед Салах будет играть в ПСЖ вместе с Месси и Мбаппе

Компания для Месси и Мбаппе: "ПСЖ" предложит контракт главной звезде "Ливерпуля"
Французский "ПСЖ" собирается усилить и без того мощную линию атаки. Ради этого в "Ливерпуле" будет куплен египетский форвард Мохаммед Салах.
Трансфер может состояться уже ближайшим летом, сообщает Calciomercato.
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Летом 2023 года и "ПСЖ", и "Ливерпуль" внесут изменения в свои составы. Планирует омоложение команд и избавление от футболистов, которые портят атмосферу в раздевалке.
Громкий трансфер
Французы могут продать бразильца Неймара. У него осталось меньше полугода для того, чтобы доказать свою значимость для "ПСЖ". А "Ливерпуль" готов продать Мохаммеда Салаха.
Египтянин зарабатывает 450 тысяч фунтов в неделю, но уже не оказывает существенного влияния на результаты команды. При этом сохраняется напряжение между форвардом и главным тренером команды Юргеном Клоппом.
"Ливерпуль" хочет получить за своего футболиста 80 млн евро. "ПСЖ" является одним из немногих клубов, который легко может удовлетворить этот запрос. Не исключено, что в следующем сезоне тройка нападения парижан будет выглядеть так: Салах — Мбаппе — Месси.
В сезоне 2022/2023 Мохаммед Салах сыграл за "Ливерпуль" 30 поединков во всех турнирах. Он забил 17 мячей и сделал семь результативных передач. "Красные" занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ.
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