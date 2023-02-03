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Компанія для Мессі та Мбаппе: "ПСЖ" запропонує контракт головній зірці "Ліверпуля"

3 лютого 2023 11:06
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Мохамед Салах гратиме у ПСЖ разом із Мессі та Мбаппе
Мохаммед Салах може переїхати до Парижа
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Французький "ПСЖ" збирається посилити й без того потужну лінію атаки. Задля цього в "Ліверпулі" буде куплений єгипетський форвард Мохаммед Салах.

Трансфер може відбутися вже найближчого літа, повідомляє Calciomercato.

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Гучний трансфер

Французи можуть продати бразильця Неймара. Він мав менше пів року для того, щоб довести свою значущість для "ПСЖ". А "Ліверпуль" готовий продати Мохаммеда Салаха.

Мохаммед Салах

Єгиптянин заробляє 450 тисяч фунтів на тиждень, але вже не суттєво впливає на результати команди. При цьому зберігається напруга між форвардом та головним тренером команди Юргеном Клоппом.

"Ліверпуль" хоче отримати за свого футболіста 80 млн євро. "ПСЖ" є одним із небагатьох клубів, який легко може задовольнити цей запит. Не виключено, що наступного сезону трійка нападу парижан виглядатиме так: Салах — Мбаппе — Мессі.

У сезоні-2022/2023 Мохаммед Салах зіграв за "Ліверпуль" 30 поєдинків у всіх турнірах. Він забив 17 м'ячів та зробив сім результативних передач. "Червоні" посідають дев'яте місце у турнірній таблиці АПЛ.

Нагадаємо, італійський футбольний клуб "Ювентус" розглядає варіант про дострокове розірвання контракту з чемпіоном світу-2022 Полем Погба.

Напередодні протистояння з мюнхенською "Баварією" до 1/8 Ліги чемпіонів французький "ПСЖ" зазнав серйозної втрати. Травмувався лідер команди Кіліан Мбаппе.

Італійський фахівець Роберто Де Дзербі є одним із ймовірних кандидатів на посаду головного тренера англійського "Ліверпуля".

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