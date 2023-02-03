Поль Погба летом окажется без клуба

Чемпион мира-2018 окажется без клуба: о ком идет речь
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" рассматривает вариант о досрочном расторжении контракта с чемпионом мира-2022 Полем Погба.
Причиной такого решения являются высокая зарплата и склонность к травмам французского футболиста, сообщает Gazzetta dello Sport.
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Еще недавно Поль Погба считался одним из лучших центральных полузащитников мира. За него спорили "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед", который были готовы заплатить за футболиста большие деньги. Французом интересовались "Бавария" и мадридский "Реал".
Травма Погба
Сейчас 29-летний Поль Погба оказался на грани того, чтобы остаться без клуба. В сезоне 2022/2023 полузащитник еще не появлялся на поле. Его постоянно преследуют рецидивы травмы колена.
Погба присоединился к "Ювентусу" прошлым летом на правах свободного агента. Вскоре его снова начало беспокоить колено. Поль формировал возвращение на поле, чтобы успеть восстановиться до начала Кубка Мира в Катаре, но осенью это привело к очередному повреждению.
В итоге Погба пропустил не только Мундиаль-2022, но может уже не выйти на поле в этом сезоне. "Ювентус" уже ищет для футболиста новый клуб. В случае, если желающих подписать контракт с полузащитником не окажется, его отпустят на правах свободного агента. Погба зарабатывает больше семи миллионов евро в год, и для туринцев эта сумма становится слишком большой.
Напомним, в финальном матче Кубка английской лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" будут предусмотрены безопасные стоячие места.
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