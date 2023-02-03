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Чемпион мира-2018 окажется без клуба: о ком идет речь

3 февраля 2023 08:12
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Поль Погба летом окажется без клуба
Известный футболист больше не нужен "старой синьоре"
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" рассматривает вариант о досрочном расторжении контракта с чемпионом мира-2022 Полем Погба.

Причиной такого решения являются высокая зарплата и склонность к травмам французского футболиста, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Еще недавно Поль Погба считался одним из лучших центральных полузащитников мира. За него спорили "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед", который были готовы заплатить за футболиста большие деньги. Французом интересовались "Бавария" и мадридский "Реал". 

Поль Погба

Травма Погба

Сейчас 29-летний Поль Погба оказался на грани того, чтобы остаться без клуба. В сезоне 2022/2023 полузащитник еще не появлялся на поле. Его постоянно преследуют рецидивы травмы колена. 

Погба присоединился к "Ювентусу" прошлым летом на правах свободного агента. Вскоре его снова начало беспокоить колено. Поль формировал возвращение на поле, чтобы успеть восстановиться до начала Кубка Мира в Катаре, но осенью это привело к очередному повреждению. 

В итоге Погба пропустил не только Мундиаль-2022, но может уже не выйти на поле в этом сезоне. "Ювентус" уже ищет для футболиста новый клуб. В случае, если желающих подписать контракт с полузащитником не окажется, его отпустят на правах свободного агента. Погба зарабатывает больше семи миллионов евро в год, и для туринцев эта сумма становится слишком большой. 

Напомним, в финальном матче Кубка английской лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" будут предусмотрены безопасные стоячие места.

А капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями о пути своей команды к титулу чемпионов мира по футболу. Месси рассказал, какой из поединков был самым тяжелым на турнире. 

Приоритетной целью мадридского "Реала" на летнем трансферном рынке станет полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. Игрок также нужен "Ливерпулю". 

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Мейсон Гринвуд остался чист перед законом. С него сняли многочисленные обвинения. 

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