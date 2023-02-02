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С "Ювентуса" могут снять еще 20 очков: что известно

2 февраля 2023 20:47
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
С Ювентуса могут снять еще 20 очков
"Старая синьора" остается под прессом правоохранительных органов
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Туринский "Ювентус" продолжают преследовать неудачи. Представители итальянской прокуратуры настаивают на том, чтобы с клуба сняли еще 20 очков. 

В таком случае "старой синьоре" будет угрожать понижение в классе по итогам сезона, сообщает Corriere dello Sport.

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Федерация футбола Италии и прокуратура Турина считают недостаточным предыдущее наказание "Ювентуса", с которого было снято 15 очков. Это стало наказанием для клуба за незаконные выплаты окладов игрокам во время глобальной пандемии коронавирусной инфекции. 

Что грозит "Ювентусу"?

Предыдущее наказание в отношении туринского клуба вступило в действие в конце декабря 2022 года. Потеряв 15 очков, "старая синьора" опустилась на 13 место в турнирной таблице. По итогам 20 туров в активе подопечных Массимилиано Аллегри 23 очка. 

Ювентус

Если команду снова накажут, у нее останется всего три балла. Сейчас последнее место в турнирной таблице занимает "Кремонезе", у которого восемь очков. 

"Ювентус" обвиняют в финансовых махинациях и нарушении правил прироста капитала. Клуб уже подал апелляцию, однако итальянские журналисты считают, что наказание вполне реально. Окончательное решение по этому делу будет принято в марте текущего года. 

Напомним, в финальном матче Кубка английской лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" будут предусмотрены безопасные стоячие места.

А капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями о пути своей команды к титулу чемпионов мира по футболу. Месси рассказал, какой из поединков был самым тяжелым на турнире. 

Приоритетной целью мадридского "Реала" на летнем трансферном рынке станет полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. Игрок также нужен "Ливерпулю". 

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Мейсон Гринвуд остался чист перед законом. С него сняли многочисленные обвинения. 

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