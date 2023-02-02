С Ювентуса могут снять еще 20 очков

"Старая синьора" остается под прессом правоохранительных органов

Туринский "Ювентус" продолжают преследовать неудачи. Представители итальянской прокуратуры настаивают на том, чтобы с клуба сняли еще 20 очков.

В таком случае "старой синьоре" будет угрожать понижение в классе по итогам сезона, сообщает Corriere dello Sport.

Федерация футбола Италии и прокуратура Турина считают недостаточным предыдущее наказание "Ювентуса", с которого было снято 15 очков. Это стало наказанием для клуба за незаконные выплаты окладов игрокам во время глобальной пандемии коронавирусной инфекции.

Что грозит "Ювентусу"?

Предыдущее наказание в отношении туринского клуба вступило в действие в конце декабря 2022 года. Потеряв 15 очков, "старая синьора" опустилась на 13 место в турнирной таблице. По итогам 20 туров в активе подопечных Массимилиано Аллегри 23 очка.

Если команду снова накажут, у нее останется всего три балла. Сейчас последнее место в турнирной таблице занимает "Кремонезе", у которого восемь очков.

"Ювентус" обвиняют в финансовых махинациях и нарушении правил прироста капитала. Клуб уже подал апелляцию, однако итальянские журналисты считают, что наказание вполне реально. Окончательное решение по этому делу будет принято в марте текущего года.

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