Із Ювентуса можуть зняти ще 20 очок

"Стара синьйора" залишається під пресом правоохоронних органів

Туринський "Ювентус" продовжують переслідувати невдачі. Представники італійської прокуратури наполягають на тому, щоб із клубу зняли ще 20 очок.

У такому разі "старій синьйорі" загрожуватиме зниження в класі за підсумками сезону, повідомляє Corriere dello Sport.

Федерація футболу Італії та прокуратура Туріна вважають недостатнім попереднє покарання "Ювентуса", з якого було знято 15 очок. Це стало покаранням клубу за незаконні виплати окладів гравцям під час глобальної пандемії коронавірусної інфекції.

Що загрожує "Ювентусу"?

Попереднє покарання щодо туринського клубу набуло чинності наприкінці грудня 2022 року. Втративши 15 очок, "стара синьйора" опустилася на 13 місце у турнірній таблиці. За підсумками 20 турів в активі підопічних Массіміліано Алегрі 23 очки.

Якщо команду знову покарають, у неї залишиться лише три бали. Наразі останнє місце у турнірній таблиці посідає "Кремонезе", у якого вісім очок.

"Ювентус" звинувачують у фінансових махінаціях та порушенні правил приросту капіталу. Клуб уже подав апеляцію, проте італійські журналісти вважають, що покарання є цілком реальним. Остаточне рішення у цій справі буде ухвалено у березні поточного року.

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