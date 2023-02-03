Поль Погба влітку опиниться без клубу

Відомий футболіст більше не потрібен "старій синьйорі"

Італійський футбольний клуб "Ювентус" розглядає варіант про дострокове розірвання контракту із чемпіоном світу-2022 Полем Погба.

Причиною такого рішення є висока зарплата та схильність до травм французького футболіста, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Ще недавно Поль Погба вважався одним із найкращих центральних півзахисників світу. За нього сперечалися "Ювентус" та "Манчестер Юнайтед", які були готові заплатити за футболіста великі гроші. Французом цікавилися "Баварія" та мадридський "Реал".

Травма Погба

Наразі 29-річний Поль Погба опинився на межі того, щоб залишитися без клубу. У сезоні-2022/2023 півзахисник ще не з'являвся на полі. Його постійно переслідують рецидиви травм коліна.

Погба приєднався до "Ювентуса" минулого літа на правах вільного агента. Невдовзі його знову почало турбувати коліно. Поль формував повернення на поле, щоб встигнути відновитись до початку Кубка Світу в Катарі, але восени це призвело до чергового пошкодження.

У результаті Погба пропустив не лише Мундіаль-2022, але може вже не вийти на поле цього сезону. "Ювентус" вже шукає для футболіста нового клубу. У разі, якщо охочих підписати контракт із півзахисником не виявиться, його відпустять на правах вільного агента. Погба заробляє понад сім мільйонів євро на рік, і для туринців ця сума стає надто великою.

Нагадаємо, у фінальному матчі Кубка англійської ліги між "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкаслом" будуть передбачені безпечні стоячі місця.

А капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився спогадами про шлях своєї команди до титулу чемпіонів світу з футболу. Мессі розповів, який із поєдинків був найважчим на турнірі.

Пріоритетною метою мадридського "Реала" на літньому трансферному ринку стане півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем. Гравець також потрібний "Ліверпулю".

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії Мейсон Грінвуд залишився чистим перед законом. З нього зняли численні звинувачення.