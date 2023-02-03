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Бывший тренер "Шахтера" может возглавить "Ливерпуль": о ком речь

3 февраля 2023 09:29
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Роберто Де Дзерби может заменить Юргена Клоппа в Ливерпуле
Юрген Клопп может быть отправлен в отставку по итогам этого сезона
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби является одним из вероятных кандидатов на пост главного тренера английского "Ливерпуля". Наставнику "красных" Юргену Клоппу грозит отставка. 

Владельцы "Ливерпуля" уже думают над возможной сменой тренера, сообщает iNews

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43-летнему Роберто Де Дзерби понадобилось меньше года для того, чтобы зарекомендовать себя в английской Премьер-лиге. Он возглавил местный "Брайтон" после ухода Грэма Поттера в "Челси" и может вывести скромную команду в еврокубки. 

По итогам 21 тура "чайки" идут на шестом месте в турнирной таблице, отставая от "Арсенала" на 19 очков. При этом у "Брайтона" есть два матча в запасе. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет восемь баллов. 

Клопп и Де Дзерби

Что случилось с "Ливерпулем"?

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" стал одним из претендентов на место во главе "Ливерпуля". Сезон 2022/2023 складывается неудачно для "красных". Во многом это происходит из-за травм — Юрген Клопп не может рассчитывать на нескольких защитников команды. При этом "Ливерпуль" по-прежнему покупает игроков группы атаки, а не обороны. 

В настоящее время "красные" идут на девятом месте в турнирной таблице АПЛ. Они отстают от "Брайтона" на два очка. При этом "чайки" за последний месяц дважды обыгрывали "Ливерпуль" — со счетом 3:0 в чемпионате Англии и со счетом 2:1 в кубке страны. 

"Брайтон" выиграл четыре из пяти поединков в 2023 году при одной ничьей. Команда набрала хороший ход, а Де Дзерби восторгаются многие эксперты и болельщики. Неудивительно, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера "Ливерпуля". Клопп работает на "Энфилде" уже восьмой год. Вполне вероятно, что он станет для немецкого специалиста последним во главе "Ливерпуля". 

"Красные" выбыли из обоих национальных кубков. Их перспективы в АПЛ и 1/8 Лиги чемпионов против мадридского "Реала" вызывают скепсис. Сезон может закончиться для "красных" большим потрясением. 

Напомним, итальянский футбольный клуб "Ювентус" рассматривает вариант о досрочном расторжении контракта с чемпионом мира-2022 Полем Погба. Причиной такого решения являются высокая зарплата и склонность к травмам французского футболиста. 

Накануне противостояния с мюнхенской "Баварией" в 1/8 Лиги чемпионов французский "ПСЖ" понес серьезную потерю. Травмировался лидер команды Килиан Мбаппе

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