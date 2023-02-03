Роберто Де Дзербі може замінити Юргена Клоппа у Ліверпулі

Юрген Клопп може бути відправлений у відставку за підсумками цього сезону

Італійський фахівець Роберто Де Дзербі є одним із ймовірних кандидатів на посаду головного тренера англійського "Ліверпуля". Наставнику "червоних" Юргену Клоппу загрожує відставка.

Власники "Ліверпуля" вже думають про можливу зміну тренера, повідомляє iNews.

43-річному Роберто Де Дзербі знадобилося менш як рік, щоб зарекомендувати себе в англійській Прем'єр-лізі. Він очолив місцевий "Брайтон" після відходу Грема Поттера до "Челсі" і може вивести скромну команду до єврокубків.

За підсумками 21 туру "чайки" йдуть на шостому місці у турнірній таблиці, відстаючи від "Арсеналу" на 19 очок. При цьому "Брайтон" має два матчі в запасі. Від зони Ліги чемпіонів команду відокремлює вісім балів.

Що трапилося з "Ліверпулем"?

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" став одним із претендентів на місце на чолі "Ліверпуля". Сезон 2022/2023 складається невдало для "червоних". Багато в чому це відбувається через травми — Юрген Клопп не може розраховувати на кількох захисників команди. При цьому "Ліверпуль", як і раніше, купує гравців групи атаки, а не оборони.

Наразі "червоні" йдуть на дев'ятому місці у турнірній таблиці АПЛ. Вони відстають від "Брайтона" на два очки. При цьому "чайки" за останній місяць двічі обігравали "Ліверпуль" — з рахунком 3:0 у чемпіонаті Англії та з рахунком 2:1 у кубку країни.

"Брайтон" виграв чотири з п'яти поєдинків у 2023 році за однієї нічиєї. Команда набрала гарний хід, а Де Дзербі захоплюються багато експертів та вболівальників. Не дивно, що він є одним із кандидатів на посаду головного тренера "Ліверпуля". Клоп працює на "Енфілді" вже восьмий рік. Цілком можливо, що він стане для німецького фахівця останнім на чолі "Ліверпуля".

"Червоні" вибули з обох національних кубків. Їхні перспективи в АПЛ та 1/8 Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала" викликають скепсис. Сезон може закінчитися для "червоних" великим потрясінням.

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