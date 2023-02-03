Хулиан Араухо не стал игроком Барселоны из-за технического курьеза

"Сине-гранатовые" не успели подписать мексиканского защитника

Каталонская "Барселона" не смогла пописать ни одного футболиста во время зимнего трансферного окна-2023. Это не значит, что каталонцы не пытались усилить состав перед второй частью сезона.

"Сине-гранатовые" могли подписать контракт с еще одним защитником, сообщает AS.

Каталонцы остаются лидерами турнирной таблицы испанской Примеры. Однако в клубе понимают, что вторая часть сезона только началась, и борьба за чемпионский титул с мадридским "Реалом" будет сложной.

Каталонцы хотели усилить составы двумя футболистами. Им не удалось договориться с итальянской "Фиорентиной" по поводу Софьяна Амрабата, а вот трансфер Хулиана Араухо из "Лос-Анджелес Гэлакси" едва не стал реальностью.

Упущенная возможность

Хулиан Араухо является однофамильцем футболиста "Барселоны" Рональда Араухо. Он тоже играет на позиции защитника. Хулиан — мексиканец, который успел поиграть за юношеские и молодежную сборные США. Права на него принадлежат "Лос-Анджелес Гэлакси".

"Барселоне" удалось договориться с американским клубом и самим игроком. Он уже готовился к перелету в Испанию, однако трансфер сорвался в самый последний момент.

Спортивный директор "сине-гранатовых" Матеу Алемани объяснил, что клуб опоздал с регистрацией этого трансфера на 18 секунд. Подвела техника, системное обеспечение дало сбой и произошла небольшая задержка. Кто знает, возможно, этот сбой приведет к тому, что "Барселона" не станет чемпионом по итогам текущего сезона.

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный оказался практически на самой вершине списка самых высокооплачиваемых футболистов английского "Борнмута".

А французский "ПСЖ" собирается усилить и без того мощную линию атаки. Ради этого в "Ливерпуле" будет куплен египетский форвард Мохаммед Салах.

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