Хуліан Араухо не став гравцем Барселони через технічний курйоз

"Синьо-гранатові" не встигли підписати мексиканського захисника

Каталонська "Барселона" не змогла пописати жодного футболіста під час зимового трансферного вікна-2023. Це не означає, що каталонці не намагалися посилити потяг перед другою частиною сезону.

"Синьо-гранатові" могли підписати контракт із ще одним захисником, повідомляє AS.

Каталонці залишаються лідерами турнірної таблиці іспанської Прімери. Однак у клубі розуміють, що друга частина сезону лише розпочалася, і боротьба за чемпіонський титул із мадридським "Реалом" буде складною.

Каталонці хотіли посилити склади двома футболістами. Їм не вдалося домовитися з італійською "Фіорентиною" з приводу Соф'яна Амрабата, а ось трансфер Хуліана Араухо із "Лос-Анджелес Гелаксі" ледь не став реальністю.

Втрачена можливість

Хуліан Араухо є однофамільцем футболіста "Барселони" Рональда Араухо. Він також грає на позиції захисника. Хуліан — мексиканець, який встиг пограти за юнацькі та молодіжні збірні США. Права на нього належать "Лос-Анджелес Гелаксі".

"Барселоні" вдалося домовитися з американським клубом та самим гравцем. Він уже готувався до перельоту до Іспанії, проте трансфер зірвався в останній момент.

Спортивний директор "синьо-гранатових" Матеу Алемані пояснив, що клуб запізнився із реєстрацією цього трансферу на 18 секунд. Підвела техніка, системне забезпечення дало збій та відбулася невелика затримка. Хто знає, можливо цей збій призведе до того, що "Барселона" не стане чемпіоном за підсумками поточного сезону.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний опинився практично на самій вершині списку найоплачуваніших футболістів англійського "Борнмуту".

А французький "ПСЖ" збирається посилити й так потужну лінію атаки. Задля цього у "Ліверпулі" буде куплено єгипетський форвард Мохаммед Салах.

Напередодні протистояння з мюнхенською "Баварією" до 1/8 Ліги чемпіонів французький "ПСЖ" зазнав серйозної втрати. Травмувався лідер команди Кіліан Мбаппе.