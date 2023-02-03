Илья Забарный оказался в лидерах по зарплате в Борнмуте

Украинцу предложили выгодные условия личного контракта в английском клубе

Защитник сборной Украины Илья Забарный оказался практически на самой вершине списка самых высокооплачиваемых футболистов английского "Борнмута".

Футболист еще не успел сыграть за новый клуб ни одного матча, сообщает Salary Sport.

20-летний украинский футболист неделю назад стал новичком английского "Борнмута". Это был один из самых неожиданных зимних переходов. О переговорах "Динамо" с британцами стало известно за несколько дней до сделки.

Условия контракта Забарного

Илья Забарный еще не успел дебютировать в составе своей новой команды, пока он только тренируется и готовится сыграть против "Брайтона" в рамках 22 тура английской Премьер-лиги. Но украинец уже стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Борнмута".

Согласно данным британских журналистов, Илья Забарный будет зарабатывать в "Борнмуте" от 47 до 67 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Это демонстрирует, что "черешни" очень рассчитывают на украинского футболиста. Клуб предпринял серьезные шаги для того, чтобы добиться согласия украинца на переход.

Больше Забарного в "Борнмуте" зарабатывает только бразильский голкипер Нету, его оклад составляет 100 тысяч фунтов в неделю. Форвард Доминик Соланке зарабатывает 47 тысяч фунтов в неделю. Еще четыре футболиста получают от 44 до 45 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, Илья Забарный стал самой дорогой продажей в истории "Динамо". Даже Андрей Шевченко обошелся итальянскому "Милану" дешевле, правда, в те времена цены на трансферном рынке были намного ниже.

А французский "ПСЖ" собирается усилить и без того мощную линию атаки. Ради этого в "Ливерпуле" будет куплен египетский форвард Мохаммед Салах.

Накануне противостояния с мюнхенской "Баварией" в 1/8 Лиги чемпионов французский "ПСЖ" понес серьезную потерю. Травмировался лидер команды Килиан Мбаппе.