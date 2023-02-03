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Ілля Забарний опинився у лідерах по зарплаті в "Борнмуті": скільки отримує українець

3 лютого 2023 14:40
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Ілля Забарний опинився у лідерах по зарплаті в Борнмуті
Українцю запропонували вигідні умови особистого контракту в англійському клубі
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України Ілля Забарний опинився практично на самій вершині списку найоплачуваніших футболістів англійського "Борнмуту".

Футболіст ще не встиг зіграти за новий клуб жодного матчу, повідомляє Salary Sport.

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20-річний український футболіст тиждень тому став новачком англійського "Борнмуту". Це був один із найнесподіваніших зимових переходів. Про переговори "Динамо" з британцями стало відомо за кілька днів до операції.

Умови контракту Забарного

Ілля Забарний ще не встиг дебютувати у складі своєї нової команди, поки він лише тренується та готується зіграти проти "Брайтона" у рамках 22 туру англійської Прем'єр-ліги. Але українець уже став одним із найбільш високооплачуваних футболістів "Борнмуту".

Ілля Забарний

За даними британських журналістів, Ілля Забарний зароблятиме у "Борнмуті" від 47 до 67 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Це демонструє, що "черешні" дуже розраховують на українського футболіста. Клуб зробив серйозні кроки для того, щоб досягти згоди українця на перехід.

Більше Забарного у "Борнмуті" заробляє лише бразильський голкіпер Нету, його оклад складає 100 тисяч фунтів на тиждень. Форвард Домінік Соланке заробляє 47 тисяч фунтів на тиждень. Ще чотири футболісти отримують від 44 до 45 тисяч фунтів на тиждень.

Нагадаємо, Ілля Забарний став найдорожчим продажем в історії "Динамо". Навіть Андрій Шевченко обійшовся італійському "Мілану" дешевше, щоправда, на той час ціни на трансферному ринку були набагато нижчими.

А французький "ПСЖ" збирається посилити й так потужну лінію атаки. Задля цього у "Ліверпулі" буде куплено єгипетський форвард Мохаммед Салах.

Напередодні протистояння з мюнхенською "Баварією" до 1/8 Ліги чемпіонів французький "ПСЖ" зазнав серйозної втрати. Травмувався лідер команди Кіліан Мбаппе.

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