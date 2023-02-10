Сергій Ребров чи Руслан Ротань очолять збірну України на початку березня

Стало відомо, хто стане новим головним тренером збірної України: в УАФ ухвалили рішення
Вже найближчим часом може бути офіційно оголошено прізвище нового головного тренера збірної України з футболу.
З великою ймовірністю їм стане Сергій Ребров, повідомив на своєму Telegram-каналі спортивний журналіст Ігор Бурбас.
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Наприкінці 2022 року закінчився контракт з Українською асоціацією футболу (УАФ) попереднього наставника збірної України Олександра Петракова. З того часу національна команда залишається без головного тренера. Але ситуація незабаром буде виправлена.
В очікуванні Реброва
Наприкінці лютого "синьо-жовті" отримають нового наставника. Все залежатиме від здатності Сергія Реброва домовитись із керівництвом клубу "Аль-Айн" з ОАЕ, в якому він зараз працює. Передбачається, що під час паузи у чемпіонаті ОАЕ наставника відпустять на два матчі збірної України. У березні команда зіграє з "Брентфордом" (23 березня) та збірною Англії (26 березня).
У разі, якщо керівництво "Аль-Айну" не піде на цю поступку, Сергій Ребров самостійно сформує тренерський штаб збірної України, який керуватиме грою команди у березні. Не виключено, що до нього увійде наставник молодіжної "синьо-жовтої" команди Руслан Ротань. Це не означає, що згодом він працюватиме разом із Ребровим.
Однак саме наставник "Аль-Айна" погодить з УАФ свої потенційні тимчасові заміни. При цьому велика ймовірність, що у такому кроці взагалі не виникне потреби.
Нагадаємо, португальський футболіст Кріштіану Роналду допоміг клубу "Аль-Наср" очолити турнірну таблицю чемпіонату Саудівської Аравії з футболу.
Тим часом відкладається повернення до ладу півзахисника збірної України Миколи Шапаренка. Він досі відновлюється від наслідків тяжкої травми.
А головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті очолить збірну Бразилії. Він підпише контракт терміном три роки.