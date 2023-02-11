Где и когда смотреть матч АПЛ Вест Хэм — Челси

Забьет ли Мудрик первый гол в Англии: анонс матча "Вест Хэм" — "Челси"
В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги "Челси" сыграет на "Лондон Стэдиум" с местным "Вест Хэмом". Это будет третий матч в составе "синих" для Михаила Мудрика. Сможет ли украинец записать себя в актив результативные действия?
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер продолжает искать оптимальное сочетание футболистов на поле, сообщает портал Новини.LIVE.
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"Вест Хэм" и "Челси" решают совершенно разные задачи в сезоне 2022/2023. "Молотобойцы" отчаянно сражаются за сохранение места в элитном дивизионе. "Синие" делают все для того, чтобы вернуться в зону Лиги чемпионов. Зрителей ожидает бескомпромиссная борьба.
Где и когда смотреть матч "Вест Хэм" — "Челси"
Матч 23-го тура АПЛ "Вест Хэм" — "Челси" состоится в субботу, 11 февраля. Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени. Команды на поле "Лондон Стэдиум" выведет главный арбитр Крейг Поусон.
Украинские болельщики смогут увидеть этот поединок. Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
Анонс матча "Вест Хэм" — "Челси"
Дэвид Мойес сохраняет тренерский пост в лондонской команде только потому, что ее владельцы понимают риски смены наставника во время сложного сезона. Еще год назад "молотобойцы" боролись за место в еврокубках, а сейчас отчаянно пытаются сохранить прописку в АПЛ.
Emerson and Paquetá talk dancing, their friendship dynamic & tomorrow's derby 🇮🇹🤝🇧🇷— West Ham United (@WestHam) February 10, 2023
Главной проблемой "Вест Хэма" стала результативность команды. Лондонцы пропустили меньше некоторых английских грандов. Команда борется в каждом матче, но забивать голы практически некому. Результативность Майкла Антонио сильно упала, то же касается Форнальса и Бенрахма. Новичок Данни Ингс сразу же попал в лазарет.
А вот у "Челси" другие проблемы с новыми футболистами. Всем им необходимо найти место на поле, и если этого не сделать, могут начаться внутренние конфликты. Меньше месяца понадобилось клубу на то, чтобы потратить 300 млн фунтов. Но есть сомнения в том, что Грэм Поттер сможет эффективно использовать Энцо Фернандеса, Михаила Мудрика и Жоау Феликса.
Can't stop smiling! 😁 pic.twitter.com/Ss01PmnuIB— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 10, 2023
Украинец провел за два матча в составе "Челси" 90 минут, отыграв по тайму в каждом из поединков. И если в первом случае он удостоился лестных комплиментов от многих экспертов, то поединок против "Фулхэма" Мудрик провалил и был заменен уже в перерыве. Причина банальна — грипп. Другой вопрос: зачем заболевшего игрока ставить в основной состав?
В любом случае у Мудрика будет шанс проявить себя в очередной лондонском дерби. "Челси" мечтает подняться с девятого места, а для этого пора забить хотя бы один гол за три последних тура.
Напомним, главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти в конце сезона возглавит сборную Бразилии. Он должен вывести команду на ЧМ-2026.
А футболисты сборной Украины узнают имя нового наставника уже в этом месяце. Им станет либо Сергей Ребров, либо Руслан Ротань.