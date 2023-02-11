Де та коли дивитись матч АПЛ Вест Гем — Челсі

Михайло Мудрик проведе у складі "Челсі" третій матч

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" зіграє на "Лондон Стедіум" із місцевим "Вест Гемом". Це буде третій матч у складі "синіх" для Михайла Мудрика. Чи зможе українець записати себе до активу результативні дії?

Головний тренер "Челсі" Грем Поттер продовжує шукати оптимальне поєднання футболістів на полі, повідомляє портал Новини.LIVE.

"Вест Гем" та "Челсі" вирішують зовсім різні завдання у сезоні 2022/2023. "Молотобійці" відчайдушно борються за збереження місця в елітному дивізіоні. "Сині" роблять все для того, щоб повернутися до зони Ліги чемпіонів. На глядачів чекає безкомпромісна боротьба.

Де і коли дивитися матч "Вест Гем" — "Челсі"

Матч 23-го туру АПЛ "Вест Гем" — "Челсі" відбудеться у суботу, 11 лютого. Початок поєдинку заплановано на 14:30 за київським часом. Команди на полі "Лондон Стедіум" виведе головний арбітр Крейг Поусон.

Українські вболівальники матимуть змогу побачити цей поєдинок. Зустріч у прямому ефірі покаже Setanta Sports.

Анонс матчу "Вест Гем" — "Челсі"

Девід Мойес зберігає тренерську посаду в лондонській команді лише тому, що її власники розуміють ризики зміни наставника під час складного сезону. Ще рік тому "молотобійці" боролися за місце в єврокубках, а зараз намагаються зберегти прописку в АПЛ.

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Головною проблемою "Вест Гема" стала результативність команди. Лондонці пропустили менше за деякі англійські гранди. Команда бореться у кожному матчі, але забивати голи практично нема кому. Результативність Майкла Антоніо сильно впала, те саме стосується Форнальса та Бенрахма. Новачок Данні Інгс відразу ж потрапив у лазарет.

А ось у "Челсі" інші проблеми із новими футболістами. Всім їм потрібно знайти місце на полі, і якщо цього не зробити, можуть початися внутрішні конфлікти. Менш як місяць знадобився клубу на те, щоб витратити 300 млн фунтів. Але є сумніви, що Грем Поттер зможе ефективно використовувати Енцо Фернандеса, Михайла Мудрика та Жоау Фелікса.

Українець провів за два матчі у складі "Челсі" 90 хвилин, відігравши по тайму у кожному з поєдинків. І якщо в першому випадку він удостоївся приємних компліментів від багатьох експертів, то поєдинок проти "Фулхема" Мудрик провалив і замінив уже в перерві. Причина банальна — грип. Інше питання: навіщо хворого гравця ставити до основного складу?

У будь-якому випадку Мудрик матиме шанс проявити себе в черговому лондонському дербі. "Челсі" мріє піднятися з дев'ятого місця, а для цього час забити хоча б один гол за три останні тури.

Нагадаємо, головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті наприкінці сезону очолить збірну Бразилії. Він має вивести команду на ЧС-2026.

А футболісти збірної України дізнаються ім'я нового наставника вже цього місяця. Ним стане або Сергій Ребров, або Руслан Ротань.