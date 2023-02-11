Де та коли дивитись матч АПЛ Вест Гем — Челсі

Чи заб'є Мудрик перший гол в Англії: анонс матчу "Вест Гем" — "Челсі"
У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" зіграє на "Лондон Стедіум" із місцевим "Вест Гемом". Це буде третій матч у складі "синіх" для Михайла Мудрика. Чи зможе українець записати себе до активу результативні дії?
Головний тренер "Челсі" Грем Поттер продовжує шукати оптимальне поєднання футболістів на полі, повідомляє портал Новини.LIVE.
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"Вест Гем" та "Челсі" вирішують зовсім різні завдання у сезоні 2022/2023. "Молотобійці" відчайдушно борються за збереження місця в елітному дивізіоні. "Сині" роблять все для того, щоб повернутися до зони Ліги чемпіонів. На глядачів чекає безкомпромісна боротьба.
Де і коли дивитися матч "Вест Гем" — "Челсі"
Матч 23-го туру АПЛ "Вест Гем" — "Челсі" відбудеться у суботу, 11 лютого. Початок поєдинку заплановано на 14:30 за київським часом. Команди на полі "Лондон Стедіум" виведе головний арбітр Крейг Поусон.
Українські вболівальники матимуть змогу побачити цей поєдинок. Зустріч у прямому ефірі покаже Setanta Sports.
Анонс матчу "Вест Гем" — "Челсі"
Девід Мойес зберігає тренерську посаду в лондонській команді лише тому, що її власники розуміють ризики зміни наставника під час складного сезону. Ще рік тому "молотобійці" боролися за місце в єврокубках, а зараз намагаються зберегти прописку в АПЛ.
Emerson і Paquetá розмовляють dancing, їх friendship dynamic & tomorrow's derby 🇮🇹🤝🇧🇷— West Ham United (@WestHam) February 10, 2023
Головною проблемою "Вест Гема" стала результативність команди. Лондонці пропустили менше за деякі англійські гранди. Команда бореться у кожному матчі, але забивати голи практично нема кому. Результативність Майкла Антоніо сильно впала, те саме стосується Форнальса та Бенрахма. Новачок Данні Інгс відразу ж потрапив у лазарет.
А ось у "Челсі" інші проблеми із новими футболістами. Всім їм потрібно знайти місце на полі, і якщо цього не зробити, можуть початися внутрішні конфлікти. Менш як місяць знадобився клубу на те, щоб витратити 300 млн фунтів. Але є сумніви, що Грем Поттер зможе ефективно використовувати Енцо Фернандеса, Михайла Мудрика та Жоау Фелікса.
Cant stop smiling! 😁 pic.twitter.com/Ss01PmnuIB- Chelsea FC (@ChelseaFC) February 10, 2023
Українець провів за два матчі у складі "Челсі" 90 хвилин, відігравши по тайму у кожному з поєдинків. І якщо в першому випадку він удостоївся приємних компліментів від багатьох експертів, то поєдинок проти "Фулхема" Мудрик провалив і замінив уже в перерві. Причина банальна — грип. Інше питання: навіщо хворого гравця ставити до основного складу?
У будь-якому випадку Мудрик матиме шанс проявити себе в черговому лондонському дербі. "Челсі" мріє піднятися з дев'ятого місця, а для цього час забити хоча б один гол за три останні тури.
Нагадаємо, головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті наприкінці сезону очолить збірну Бразилії. Він має вивести команду на ЧС-2026.
А футболісти збірної України дізнаються ім'я нового наставника вже цього місяця. Ним стане або Сергій Ребров, або Руслан Ротань.