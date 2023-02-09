Михайло Мудрик вибачився перед тренером Арсеналу за перехід у Челсі

Британці висміяли епопею з переходом українця до клубу АПЛ

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик продовжує освоюватися у "Челсі", а англійські журналісти вже зробили його героєм мультсеріалу. Відомий ресурс Bleacher Report показав футболіста у несподіваному світлі.

У новому мультиплікаційному кліпі Михайло Мудрик пише листа головному тренеру "Арсеналу" Мікелю Артеті, повідомляє портал Новини.LIVE.

Сага з переїздом Михайла Мудрика до Англії тривала кілька місяців. Головним претендентом на українського футболіста був лондонський "Арсенал". "Шахтар" просив свого вихованця 100 млн євро, що в якийсь момент не влаштувало "канонірів". Гравця "перехопив" "Челсі".

Мудрик не хотів у "Челсі"?

Футболіст провів уже два поєдинки у складі "синіх". В Англії жартома припустили, що він може бути засмучений через трансфер, що зірвався, в "Арсенал". Михайло довгий час спілкувався з уболівальниками та головним тренером "канонірів", але опинився в іншій команді.

Mykhaylo Mudryk збирається писати на Mikel Arteta... 📝 pic.twitter.com/gnxXMBoY8v — B/R Football (@brfootball) February 8, 2023

"Дорогий Мікель, дай відповідь, мені необхідно знати, що ти прочитав мої вибачення. Я знаю, що ти читаєш мене в соціальних мережах. Ти казав, що у нас здорові стосунки, але ви провалили переговори та змусили мене перейти в "Челсі".

Ви знаєте, що я не хотів переїжджати на "Стемфорд Брідж" — ніхто не хоче сюди переходити. Власник клубу підписав нас усіх лише заради того, щоб про нього говорили у пресі. Голова Енцо Фернандес схожа на пушок. Думаю це тому, що він готувався перейти до "Реалу".

А я все думаю про те, яку б команду ми збудували разом. Я грав би для тебе, Мікель Артета. А тепер ось мені Аспілікуета заважає писати цей лист. У мене контракт на п'ять років, дядько, я тут назавжди.

Ти задоволений, Артета? Це так ти підбираєш гравців? Примушуєш майбутнього володаря "Золотого м'яча" доглядати Пулішича? Я був готовий, Артета, а ти мене покинув. Тепер мені сумно. Твій Михайло Мудрик", — заспівав у стилі Емінема герой мультфільму.

Нагадаємо, захисника збірної України Олександра Зінченка було визнано "Футболістом січня" в лондонському "Арсеналі".

А французький "Олімпік" у Марселі несподівано обіграв "ПСЖ" у рамках 1/8 Кубка Франції. Переможний гол у складі південної команди забив Руслан Маліновський.