Михаил Мудрик извинился перед тренером Арсенала за переход в Челси

Британцы высмеяли эпопею с переходом украинца в клуб АПЛ

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик продолжает осваиваться в "Челси", а английские журналисты уже сделали его героем мультсериала. Известный ресурс Bleacher Report показал футболиста в неожиданном свете.

В новом мультипликационном клипе Михаил Мудрик пишет письмо главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, сообщает портал Новини.LIVE.

Сага с переездом Михаила Мудрика в Англию тянулась несколько месяцев. Главным претендентом на украинского футболиста был лондонский "Арсенал". "Шахтер" просил за своего воспитанника 100 млн евро, что в какой-то момент не устроило "канониров". Игрока "перехватил" "Челси".

Мудрик не хотел в "Челси"?

Мудрик провел уже два поединка в составе "синих". В Англии в шутку предположили, что он может быть расстроен из-за сорвавшегося трансфера в "Арсенал". Михаил долгое время общался с болельщиками и главным тренером "канониров", но оказался в другой команде.

Mykhaylo Mudryk writes a letter to Mikel Arteta... 📝 pic.twitter.com/gnxXMBoY8v — B/R Football (@brfootball) February 8, 2023

"Дорогой Микель, ответь, мне необходимо знать, что ты прочитал мои извинения. Я знаю, что ты читаешь меня в социальных сетях. Ты говорил, что у нас здоровые отношения, но вы провалили переговоры и вынудили меня перейти в "Челси".

Вы знаете, что я не хотел переезжать на "Стэмфорд Бридж" — никто не хочет сюда переходить. Владелец клуба подписал нас всех только ради того, чтобы о нем говорили в прессе. Голова Энцо Фернандеса похожа на пушок. Думаю это потому, что он готовился перейти в "Реал".

А я все думаю о том, какую бы команду мы построили вместе. Я бы играл для тебя, Микель Артета. А теперь вот мне Аспиликуэта мешает писать это письмо. У меня контракт на пять лет, мужик, я тут навсегда.

Ты доволен, Артета? Это так ты подбираешь игроков? Заставляешь будущего обладателя "Золотого мяча" присматривать за Пулишичем? Я был готов, Артета, а ты меня бросил. Теперь мне грустно. Твой Михаил Мудрик", — спел в стиле Эминема герой мультфильма.

Напомним, защитник сборной Украины Александр Зинченко был признан "Футболистом января" в лондонском "Арсенале".

А французский "Олимпик" в Марселе неожиданно обыграл "ПСЖ" в рамках 1/8 Кубка Франции. Победный гол в составе южной команды забил Руслан Малиновский.