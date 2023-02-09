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Михаил Мудрик стал героем мультфильма и извинился перед тренером "Арсенала"

9 февраля 2023 14:55
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Михаил Мудрик извинился перед тренером Арсенала за переход в Челси
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valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик продолжает осваиваться в "Челси", а английские журналисты уже сделали его героем мультсериала. Известный ресурс Bleacher Report показал футболиста в неожиданном свете. 

В новом мультипликационном клипе Михаил Мудрик пишет письмо главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, сообщает портал Новини.LIVE

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Сага с переездом Михаила Мудрика в Англию тянулась несколько месяцев. Главным претендентом на украинского футболиста был лондонский "Арсенал". "Шахтер" просил за своего воспитанника 100 млн евро, что в какой-то момент не устроило "канониров". Игрока "перехватил" "Челси". 

Мудрик не хотел в "Челси"?

Мудрик провел уже два поединка в составе "синих". В Англии в шутку предположили, что он может быть расстроен из-за сорвавшегося трансфера в "Арсенал". Михаил долгое время общался с болельщиками и главным тренером "канониров", но оказался в другой команде. 

"Дорогой Микель, ответь, мне необходимо знать, что ты прочитал мои извинения. Я знаю, что ты читаешь меня в социальных сетях. Ты говорил, что у нас здоровые отношения, но вы провалили переговоры и вынудили меня перейти в "Челси".

Вы знаете, что я не хотел переезжать на "Стэмфорд Бридж" — никто не хочет сюда переходить. Владелец клуба подписал нас всех только ради того, чтобы о нем говорили в прессе. Голова Энцо Фернандеса похожа на пушок. Думаю это потому, что он готовился перейти в "Реал". 

А я все думаю о том, какую бы команду мы построили вместе. Я бы играл для тебя, Микель Артета. А теперь вот мне Аспиликуэта мешает писать это письмо. У меня контракт на пять лет, мужик, я тут навсегда. 

Ты доволен, Артета? Это так ты подбираешь игроков? Заставляешь будущего обладателя "Золотого мяча" присматривать за Пулишичем? Я был готов, Артета, а ты меня бросил. Теперь мне грустно. Твой Михаил Мудрик", — спел в стиле Эминема герой мультфильма. 

Напомним, защитник сборной Украины Александр Зинченко был признан "Футболистом января" в лондонском "Арсенале". 

А французский "Олимпик" в Марселе неожиданно обыграл "ПСЖ" в рамках 1/8 Кубка Франции. Победный гол в составе южной команды забил Руслан Малиновский

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