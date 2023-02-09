Александр Зинченко стал лучшим игроком Арсенала

"Канониры" ценят усилия украинского футболиста

Защитник сборной Украины Александр Зинченко был признан "Футболистом января" в лондонском "Арсенале".

Он обошел конкурентов в лице Эдди Нкетия и Мартина Эдегора, сообщает портал Новини.LIVE.

26-летний Александр Зинченко провел в январе пять поединков в разных турнирах за лондонский "Арсенал". Три матча были сыграны в рамках английской Премьер-лиги. К ним добавились две встречи в Кубке Англии.

Статистика Александра Зинченко

В общей сложности в сезоне 2022/2023 Александр Зинченко сделал одну результативную передачу в семнадцати поединках за "канониров" во всех турнирах.

В голосовании болельщиков "Арсенала" за звание игрока месяца по итогам января украинец с солидным отрывом опередил форварда Эдди Нкетиа и полузащитника Мартина Эдегора. Он набрал 48% голосов болельщиков.

"Привет, ребята! Хочу поблагодарить вас за две вещи: за то, что признали меня лучшим игроком месяца и за вашу поддержку в течение сезона. Бьемся вместе до самого конца. Вперед, "канониры"! — поблагодарил болельщиков Александр Зинченко.

Напомним, другой украинец помог своей команде обыграть сильного соперника. Гол Руслана Малиновского сломил сопротивление "ПСЖ", который проиграл "Марселю" со счетом 1:2. "Олимпик" прошел в четвертьфинал Кубка Франции.

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