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Зинченко лучше, чем Эдегор и Сака: болельщики "Арсенала" сделали выбор

9 февраля 2023 07:48
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Александр Зинченко стал лучшим игроком Арсенала
"Канониры" ценят усилия украинского футболиста
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Александр Зинченко был признан "Футболистом января" в лондонском "Арсенале". 

Он обошел конкурентов в лице Эдди Нкетия и Мартина Эдегора, сообщает портал Новини.LIVE

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26-летний Александр Зинченко провел в январе пять поединков в разных турнирах за лондонский "Арсенал". Три матча были сыграны в рамках английской Премьер-лиги. К ним добавились две встречи в Кубке Англии.

Статистика Александра Зинченко

В общей сложности в сезоне 2022/2023 Александр Зинченко сделал одну результативную передачу в семнадцати поединках за "канониров" во всех турнирах. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В голосовании болельщиков "Арсенала" за звание игрока месяца по итогам января украинец с солидным отрывом опередил форварда Эдди Нкетиа и полузащитника Мартина Эдегора. Он набрал 48% голосов болельщиков. 

"Привет, ребята! Хочу поблагодарить вас за две вещи: за то, что признали меня лучшим игроком месяца и за вашу поддержку в течение сезона. Бьемся вместе до самого конца. Вперед, "канониры"! — поблагодарил болельщиков Александр Зинченко. 

Напомним, другой украинец помог своей команде обыграть сильного соперника. Гол Руслана Малиновского сломил сопротивление "ПСЖ", который проиграл "Марселю" со счетом 1:2. "Олимпик" прошел в четвертьфинал Кубка Франции. 

Форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан на тренировочных сборах команды в Турции подвергся оскорблению со стороны россиянина. Молодой футболист сумел постоять за себя и отправил обидчика в нокаут. 

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