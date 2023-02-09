Олександр Зінченко став найкращим гравцем Арсеналу

Зінченко краще, ніж Едегор та Сака: уболівальники "Арсеналу" зробили вибір
Захисника збірної України Олександра Зінченка визнали "Футболістом січня" в лондонському "Арсеналі".
Він обійшов конкурентів в особі Едді Нкетія та Мартіна Едегора, повідомляє портал Новини.LIVE.
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26-річний Олександр Зінченко провів у січні п'ять поєдинків у різних турнірах за лондонський "Арсенал". Три матчі було зіграно в рамках англійської Прем'єр-ліги. До них додалися дві зустрічі у Кубку Англії.
Статистика Олександра Зінченка
Загалом у сезоні 2022/2023 Олександр Зінченко зробив одну результативну передачу у сімнадцяти поєдинках за "канонірів" у всіх турнірах.
У голосуванні вболівальників "Арсеналу" за звання гравця місяця за підсумками січня українець із солідним відривом випередив форварда Едді Нкетіа та півзахисника Мартіна Едегора. Він набрав 48% голосів уболівальників.
"Привіт, хлопці! Хочу подякувати вам за дві речі: за те, що визнали мене найкращим гравцем місяця та за вашу підтримку протягом сезону. Б'ємось разом до самого кінця. Вперед, "каноніри"! — подякував уболівальникам Олександр Зінченко.
Нагадаємо, інший українець допоміг своїй команді обіграти сильного суперника. Гол Руслана Маліновського зламав опір "ПСЖ", який програв "Марселю" з рахунком 1:2. "Олімпік" пройшов у чвертьфіналі Кубка Франції.
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