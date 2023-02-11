У Маркуса Рашфорда з Манчестер Юнайтед виникли проблеми з поліцією

Нападник "червоних дияволів" порушив правила у центрі міста

Форварда збірної Англії Маркуса Рашфорда було визнано винним у правопорушенні, яке він скоїв ще минулого року. Футболіст "Манчестер Юнайтед" був зупинений поліцією за перевищення швидкості.

Молодому футболістові доведеться заплатити штраф, повідомляє Mirror.

25-річний Маркус Рашфорд перевищив швидкість у центрі Манчестера у травні минулого року. Він був оштрафований магістратським судом Манчестера менш ніж через рік після того інциденту.

Без людей, що cheering us over the line today, ця битва неможлива. We appreciate every single one of you! 👉🏾🙎🏾‍♂️ pic.twitter.com/Alb3AJQPBm - Marcus Rashford (@MarcusRashford) February 4, 2023

Рашфорд перевищив швидкість на 20 миль на годину у центрі міста, що є серйозним порушенням. Футболіст одразу ж визнав свою провину. Це призвело до того, що його оштрафували на 574 фунти стерлінгів. До того ж у правах Маркуса з'явилися штрафні бали. Чим більше буде, тим сильніша ймовірність того, що одного разу у гравця відберуть права.

Як відреагував клуб?

Визнання вини футболістом зменшило ризик застосування санкцій щодо нього з боку "Манчестер Юнайтед". Однак є ще одна причина, через яку головний тренер команди Ерік Тен Хаг не каратиме форварда.

Wayne Rooney 🤝 Marcus Rashford @MarcusRashford є першим @ManUtd гравцем у шість послідовних з'явлень в Old Trafford в #PL since @WayneRooney в квітні 2012 #MUNLEE pic.twitter.com/mvS - Premier League (@premierleague) February 8, 2023

Маркус Рашфорд проводить сильний сезон і є одним із найкращих футболістів команди. На його рахунку вже двадцять голів. З них 11 було забито у 22 поєдинки Прем'єр-ліги сезону 2022/2023. Саме Рашфорд разом із Санчо допомогли "Манчестер Юнайтед" уникнути поразки в матчі проти "Лідса" кілька днів тому. Б більше — Рашфорду вдалося повторити досягнення Уейна Руні, яке жоден футболіст "червоних дияволів" не може перевершити вже десять років. Маркус забивав за "Юнайтед" у шести матчах поспіль.

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