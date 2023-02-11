Мудрик не допоміг Челсі обіграти Вест Гем у 23 турі АПЛ

"Челсі" не зумів перемогти "Вест Гем" на виїзді: як зіграв Мудрик
Лондонський "Челсі" зіграв на "Олімпійському стадіоні" з "Вест Гемом" у рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Український півзахисник Михайло Мудрик вийшов на поле у стартовому складі "синіх", повідомляє портал Новини.LIVE.
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В основу "Челсі" після дискваліфікації повернувся інший зимовий новачок команди Жоау Фелікс. Енцо Фернандес також зіграв з перших хвилин поєдинку.
"Вест Гем" — "Челсі" — 1:1 (1:1)
Голи: Емерсон, 28 — Фелікс, 16
"Вест Гем": Фабіанські — Керер, Огбонна, Агер (Джонсон, 80) — Цоуфал, Пакета (Соучек, 14), Райс, Емерсон — Боуен, Бенрахма (Даунс, 66) — Антоніо (Інгз, 66).
Запасні: Хегі, Ананг, Форнальс, Лансіні.
Тренер: Девід Мойєс.
"Челсі": Кепа — Кукурелья (Чілвелл, 67), Бадьяшіль, Тьяго Сілва, Джеймс — Фернандес, Лофтус-Чік (Галлагер, 79) — Мудрик (Зієш, 67), Фелікс, Мадуеке (Маунт, 68)
Запасні: Беттінеллі, Чалоба, Кулібалі, Аспілікуета, Чуквуемека, Д. Фофана.
Тренер: Грем Поттер.
"Челсі" досить активно розпочав поєдинок і міг розв'язувати питання про переможця ще у першому таймі. "Сині" забили два голи, але два з них, які були на рахунку Кая Хаверца, не були зараховані через офсайд.
На 16-й хвилині Мудрик розпочав атаку своєї команди. Енцо м'яко закинув м'яч у чужий штрафний майданчик, де Фелікс спокійно переправив його в сітку, 0:1.
Right place, right time 👊 pic.twitter.com/HYZ6z39xPe— West Ham United (@WestHam) February 11, 2023
Через десять хвилин Кепа врятував "Челсі" після складного удару п'ятою від Антоніо. Але через дві хвилини Боуен і Цоуфал створили момент для Емерсона, який не промахнувся з кількох метрів, 1:1.
Right place, right time 👊 pic.twitter.com/HYZ6z39xPe— West Ham United (@WestHam) February 11, 2023
Після перерви команди заграли на зустрічних курсах. Райс та Антоніо могли вивести "молотобійців" уперед, але промахувалися з вигідних позицій. А на 82-й хвилині Емерсон навісив до воріт "Челсі" зі штрафного, Кепа відбив удар Райса перед собою і Соучек добив м'яч у сітку. Рефері подивився повтор і не зарахував гол через положення "поза грою".
"Челсі" знову не зумів виграти, Михайло Мудрик поки не записав на свій рахунок ні гол, ні результативну передачу. Зате взяв участь у гольовій атаці.
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