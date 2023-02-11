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Сделает ли Зинченко еще один шаг к чемпионству: анонс матча "Арсенал" — "Брентфорд"

11 февраля 2023 13:46
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал — Брентфорд
"Канониры" подходят к матчу после двух поражений подряд
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Лондонский "Арсенал" встретится в рамках нового тура чемпионата Англии с "Брентфордом". Матч даст ответ на вопрос, стали ли два подряд поражения "канониров" началом спада в игре команды. 

Украинский легионер "Арсенала" Александр Зинченко должен выйти на поле в основном составе, сообщает портал Новини.LIVE

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В 23-м туре АПЛ "Арсенал" примет в Лондоне "Брентфорд". Подопечные Микеля Артеты проиграли два поединка подряд. Сначала "Манчестер Сити" выбил "канониров" из Кубка Англии (0:1), затем "Эвертон" с таким же счетом обыграл лондонцев в Премьер-лиге. 

Где и когда смотреть матч "Арсенал" — "Брентфорд" онлайн

В субботу, 11 февраля, на стадионе "Эмирэйтс" "канониры" примут "пчел" Томаса Франка. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный судья Питер Бэнкс. 

Украинские болельщики смогут посмотреть матч "Арсенал" — "Брентфорд" онлайн в прямой трансляции. Она состоится на телеканале Setanta Sports, который доступен на платформе Megogo. Помимо этого игру покажут beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и другие каналы. 

Анонс матча "Брентфорд" — "Арсенал" 

Это лучший сезон "пчел" начиная с 1936 года. Команда не проигрывала в 17 матчах АПЛ, восемь из которых были выиграны. Подопечные Томаса Франка хорошо играют с сильными соперниками, результаты говорят сами за себя. Они обыграли "Манчестер Юнайтед" (4:0), "Манчестер Сити" (2:1) и "Ливерпуль" (3:1), а также сыграли вничью с "Челси" (0:0) и "Тоттенхэмом" (2:2).

У "Брентфорда" вторая после "Ньюкасла" самая длинная серия матчей без поражений в АПЛ. Таких поединков набралось уже девять. К тому же, подопечные Томаса Франка в лидерах по количеству голов, забитых со стандартных положений. А вот "Арсенал" пропускает такие мячи довольно часто. 

Эксперты считают, что "канониры" провалили зимнюю трансферную кампанию. Не удалось подписать Мудрика, взяли только Троссарда, Жоржиньо и Кивера. Микель Артета — не сторонник ротации состава в нынешних условиях. Недавно поражение в матче с "Сити" продемонстрировало, что ближайший резерв команды еще не готов к решению серьезных вопросов. 

У себя дома "Арсенал" начиная с марта 2022 года проиграл только "Брайтону". В 16 матчах были добыты 15 побед при одной ничьей с "Ньюкаслом". "Канониры" в этом уже обыгрывали "Брентфорд" на выезде со счетом 3:0. Новый успех в игре с "пчелами" успокоит болельщиков лондонской команды и не позволит "МанСити" сократить отставание от лидера. 

Напомним, форвард сборной Англии Маркус Рашфорд был признан виновным в правонарушении, которое он совершил еще в прошлом году. Футболист "Манчестер Юнайтед" был остановлен полицией за превышение скорости. 

А защитник сборной Украины Илья Забарный не может дебютировать за "Борнмут". Главный тренер команды рассказал, почему молодой футболист не сыграет против "Ньюкасла". 

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