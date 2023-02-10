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Глава МОК Томас Бах обвинил Украину в клевете из-за угрозы бойкота Олимпиады-2024

10 февраля 2023 10:22
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Глава МОК Томас Бах обвинил Украину в клевете из-за угрозы бойкота Олимпиады-2024
Олимпийский чиновник ответил на требования украинской стороны
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах гневно отреагировал на требования Украины не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024.

Текст заявления Томаса Баха на своей странице в Twitter опубликовал Ханс-Йоахим Зеппельт — немецкий журналист, специализирующийся на исследовании проблемы допинга.

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Поддержка Украины 

Письмо Томаса Баха было отправлено 31 января, за несколько дней до заседания Генеральной ассамблеи НОК Украины. На том заседании была поддержана идея бойкота Олимпийских игр в Париже.

Томас Бах

"Позвольте мне еще раз заявить об единодушной поддержке украинских спортсменов со стороны олимпийского движения. Во время всех консультаций была четко выражена непреклонная солидарность с украинским олимпийским сообществом.

Украинские спортсмены могут и дальше рассчитывать на полную поддержку со стороны всего олимпийского движения. Мы все хотим видеть сильную команду НОК Украины на Олимпийских играх в Париже 2024 и на зимних Олимпийских играх 2026 года", — написал Томас Бах. 

Обвинение в адрес НОК Украины

Президент МОК акцентировал внимание на "беспрецедентной поддержке" украинских спортсменов, после чего перешел к угрозам и обвинениям. Спортивный чиновник разозлился из-за возможного бойкота Украиной Олимпиады в Париже. К этой акции могут присоединиться еще несколько стран. 

"Что касается ваших высказываний относительно заявления Исполнительного совета МОК о солидарности с Украиной, санкций против россии и Беларуси и статуса спортсменов из этих стран, вы знаете, что это заявление было поддержано подавляющим большинством заинтересованных сторон Олимпийского движения.

Участники подтвердили свою приверженность Олимпийской хартии и объединяющей миссии Олимпийского движения. Эти ценности закрепляют смысл существования нашего Олимпийского движения: объединить весь мир в мирном соревновании.

Все НОК следуют этим принципам — как и вы, чьи спортсмены страдают от конфликтов и войн на своей территории", — объяснил Томас Бах. 

Глава МОК напомнил о том, что войны, которые периодически возникают в разных уголках мира, не влияют на принципы олимпийского движения в отношении спортсменов из разных стран. 

"Другие НОК, пострадавшие от конфликтов и войн, никогда не подвергали сомнению участие своих спортсменов в международных спортивных соревнованиях.

Угроза бойкота Олимпийских игр, которую, как вы мне сообщили, сейчас рассматривает НОК Украины, противоречит принципам Олимпийского движения и отстаиваемым нами принципам.

В этом контексте мы решительным образом отвергаем клеветнические заявления, сделанные некоторыми украинскими официальными лицами, обвиняющими МОК в "пропагандировании войны, убийств и разрушений". Такие высказывания не могут служить основой любой конструктивной дискуссии", — добавил Томас Бах. 

Напомним, откладывается возвращение в строй полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко. Он до сих пор восстанавливается от последствий тяжелой травмы. 

Бывшая девушка словенского футболиста Беньямина Вербича рассказала, почему он покинул киевское "Динамо" летом прошлого года.

Португальский футболист Криштиану Роналду помог клубу "Аль-Наср" возглавить турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Ветеран забил четыре гола в ворота "Аль-Вехды". 

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