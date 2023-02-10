Глава МОК Томас Бах звинуватив Україну в наклепі через загрозу бойкоту Олімпіади-2024

Олімпійський чиновник відповів на вимоги української сторони

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах гнівно відреагував на вимоги України не допускати російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді-2024.

Текст заяви Томаса Баха на своїй сторінці у Twitter опублікував Ханс-Йоахім Зеппельт — німецький журналіст, який спеціалізується на дослідженні проблеми допінгу.

Підтримка України

Лист Томаса Баха було надіслано 31 січня, за кілька днів до засідання Генеральної асамблеї НОК України. На цьому засіданні було підтримано ідею бойкоту Олімпійських ігор у Парижі.

"Дозвольте мені ще раз заявити про одностайну підтримку українських спортсменів з боку олімпійського руху. Під час усіх консультацій було чітко виражено непохитну солідарність з українською олімпійською спільнотою.

Українські спортсмени можуть і надалі розраховувати на повну підтримку з боку олімпійського руху. Ми всі хочемо бачити сильну команду НОК України на Олімпійських іграх у Парижі 2024 та на зимових Олімпійських іграх 2026 року", — написав Томас Бах.

Звинувачення на адресу НОК України

Президент МОК наголосив на "безпрецедентній підтримці" українських спортсменів, після чого перейшов до погроз та звинувачень. Спортивний чиновник розлютився через можливий бойкот Україною Олімпіади в Парижі. До цієї акції можуть приєднатися ще кілька країн.

"Що стосується ваших висловлювань щодо заяви Виконавчої ради МОК про солідарність з Україною, санкцій проти росії та Білорусі та статусу спортсменів із цих країн, ви знаєте, що ця заява була підтримана переважною більшістю зацікавлених сторін Олімпійського руху.

Учасники підтвердили свою прихильність до Олімпійської хартії та об'єднуючої місії Олімпійського руху. Ці цінності закріплюють сенс існування нашого Олімпійського руху: поєднати весь світ у мирному змаганні.

Усі НОК дотримуються цих принципів — як і ви, чиї спортсмени страждають від конфліктів та воєн на своїй території", — пояснив Томас Бах.

Голова МОК нагадав про те, що війни, які періодично виникають у різних куточках світу, не впливають на принципи олімпійського руху щодо спортсменів із різних країн.

"Інші НОК, які постраждали від конфліктів і воєн, ніколи не ставили під сумнів участь своїх спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях.

Загроза бойкоту Олімпійських ігор, яку, як ви мені повідомили, зараз розглядає НОК України, суперечить принципам Олімпійського руху та принципам, які ми відстоюємо.

У цьому контексті ми рішуче відкидаємо наклепницькі заяви, зроблені деякими українськими офіційними особами, які звинувачують МОК у "пропагуванні війни, вбивств та руйнувань". Такі висловлювання не можуть бути основою будь-якої конструктивної дискусії", — додав Томас Бах.

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