Мэр Парижа против выступления россиян на Олимпийских играх 2024

Мэр Парижа против участия россиян в Олимпийских играх-2024
Мэр Парижа Анн Идальго выступила против выступления россиян на Олимпийских играх 2024 года. По ее словам, росссийской делегации не должно быть, пока продолжается война в Украине.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины со ссылкой на Reuters.
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России не должно быть на Олимпийских играх
"Немыслимо для российских спортсменов маршировать как ни в чем не бывало, чтобы делегация приехала в Париж для марша, пока на Украину все еще сыплются бомбы", — сказала мэр Парижа.
Идальго предложил российским спортсменам приехать в Париж на Игры с 26 июля по 11 августа в составе созданной МОК команды беженцев, выступая против участия российских спортсменов в качестве нейтральных, как это было на предыдущих Олимпийских играх.
"Мы не собираемся устраивать марш страны, пока она нападает на другую, и действовать так, как будто ничего не происходит. Я не сторонник присутствия российской делегации, пока идет война", — уточнила она.
Напомним, что президент Латвии Эгилс Левитс выступил против возможного участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2024.
Эгилс Левитс прокомментировал возможность участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже. Он считает недопустимым подобное решение Международного олимпийского комитета (МОК).