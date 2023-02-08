Мэр Парижа против выступления россиян на Олимпийских играх 2024

Мэр Парижа Анн Идальго

Мэр Парижа Анн Идальго выступила против выступления россиян на Олимпийских играх 2024 года. По ее словам, росссийской делегации не должно быть, пока продолжается война в Украине.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины со ссылкой на Reuters.

России не должно быть на Олимпийских играх

"Немыслимо для российских спортсменов маршировать как ни в чем не бывало, чтобы делегация приехала в Париж для марша, пока на Украину все еще сыплются бомбы", — сказала мэр Парижа.

Идальго предложил российским спортсменам приехать в Париж на Игры с 26 июля по 11 августа в составе созданной МОК команды беженцев, выступая против участия российских спортсменов в качестве нейтральных, как это было на предыдущих Олимпийских играх.

"Мы не собираемся устраивать марш страны, пока она нападает на другую, и действовать так, как будто ничего не происходит. Я не сторонник присутствия российской делегации, пока идет война", — уточнила она.

Напомним, что президент Латвии Эгилс Левитс выступил против возможного участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2024.

Эгилс Левитс прокомментировал возможность участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже. Он считает недопустимым подобное решение Международного олимпийского комитета (МОК).