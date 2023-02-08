Владимир Зеленский рассказал, почему нельзя допускать россиян на Олимпиаду-2024

Глава Украины предостерег МОК от большой ошибки

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024.

Глава государства на своей официальной странице в Twitter объяснил, почему такое решение Международного олимпийского комитета (МОК) будет недопустимым.

Полномасштабное российское вторжение в Украину продемонстрировало, что оккупанты не остановятся ни перед чем на пути к уничтожению тех, кто оказывается у них на пути. Молчаливая поддержка российскими спортсменами политики кремля не должна остаться для них безнаказанной.

Что сказал Владимир Зеленский

"Россияне уничтожили 343 спортивных объекта в Украине, убили 231 спортсмена и тренера. Война, которую россия развязала против нашей страны, продолжается, а руководство Международного олимпийского комитета "ищет пути", чтобы допустить спортсменов россии и Беларуси на Олимпиаду в Париже.

Мы призываем партнеров присоединиться к нашему марафону честности, противодействовать этим усилиям и оградить Олимпийскую хартию", — написал Владимир Зеленский.

Against the backdrop of continued Russian aggression and devastating war crimes, the IOC is “exploring ways” to permit Russian athletes to participate in the Paris Olympics. We urge partners to join our marathon of honesty, counter these efforts, and protect the Olympic Charter. pic.twitter.com/JlFT49hO5K — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2023

Напомним, президент МОК Томас Бах хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из россии и Беларуси в международный спорт, даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.

В то же время мэр Парижа Анн Идальго изменила позицию относительно участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024.