Володимир Зеленський розповів, чому не можна допускати росіян до Олімпіади-2024

Глава України застеріг МОК від великої помилки

Президент України Володимир Зеленський виступає проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024.

Глава держави на своїй офіційній сторінці у Twitter пояснив, чому таке рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) буде неприпустимим.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну продемонструвало, що окупанти не зупиняться ні перед чим на шляху знищення тих, хто виявляється у них на шляху. Мовчазна підтримка російськими спортсменами політики кремля не повинна залишитися для них безкарною.

Що сказав Володимир Зеленський

"Росіяни знищили 343 спортивні об'єкти в Україні, вбили 231 спортсмена та тренера. Війна, яку росія розв'язала проти нашої країни, триває, а керівництво Міжнародного олімпійського комітету "шукає шляхи", щоб допустити спортсменів росії та Білорусі на Олімпіаду в Парижі.

Ми закликаємо партнерів приєднатися до нашого марафону чесності, протидіяти цим зусиллям та захистити Олімпійську хартію", — написав Володимир Зеленський.

На підставі захищеної російської агресії і розв'язання war crimes, IOC є “exploring ways” до того, щоб російські athletes to participate в Paris Olympics. Всі urge партнерів до власного marathon honesty, counter ці efforts, і protect Olympic Charter. pic.twitter.com/JlFT49hO5K — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2023

Нагадаємо, президент МОК Томас Бах хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з Росії та Білорусі до міжнародного спорту, навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.

Водночас мер Парижа Анн Ідальго змінила позицію щодо участі російських спортсменів на Олімпіаді-2024.