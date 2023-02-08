Володимир Зеленський розповів, чому не можна допускати росіян до Олімпіади-2024

"Убили 231 українського спортсмена": Зеленський розповів, чому не можна допускати росіян на Олімпіаду-2024
Президент України Володимир Зеленський виступає проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024.
Глава держави на своїй офіційній сторінці у Twitter пояснив, чому таке рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) буде неприпустимим.
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Повномасштабне російське вторгнення в Україну продемонструвало, що окупанти не зупиняться ні перед чим на шляху знищення тих, хто виявляється у них на шляху. Мовчазна підтримка російськими спортсменами політики кремля не повинна залишитися для них безкарною.
Що сказав Володимир Зеленський
"Росіяни знищили 343 спортивні об'єкти в Україні, вбили 231 спортсмена та тренера. Війна, яку росія розв'язала проти нашої країни, триває, а керівництво Міжнародного олімпійського комітету "шукає шляхи", щоб допустити спортсменів росії та Білорусі на Олімпіаду в Парижі.
Ми закликаємо партнерів приєднатися до нашого марафону чесності, протидіяти цим зусиллям та захистити Олімпійську хартію", — написав Володимир Зеленський.
На підставі захищеної російської агресії і розв'язання war crimes, IOC є “exploring ways” до того, щоб російські athletes to participate в Paris Olympics. Всі urge партнерів до власного marathon honesty, counter ці efforts, і protect Olympic Charter. pic.twitter.com/JlFT49hO5K— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2023
Нагадаємо, президент МОК Томас Бах хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з Росії та Білорусі до міжнародного спорту, навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.
Водночас мер Парижа Анн Ідальго змінила позицію щодо участі російських спортсменів на Олімпіаді-2024.